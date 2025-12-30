Galatasaray'da Erden Timur depremi: Dursun Özbek istifaya davet edildi!

Galatasaray'da Dursun Özbek için Erden Timur kritiği başladı. Halihazırdaki bahis sürecinde Erden Timur'a dair kulüpten bir destek gelmediğini gündeme taşıyan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i istifaya davet etti.

GALATASARAY'DA ERDEN TİMUR DEPREMİ VE DURSUN ÖZBEK İSTİFASI

Galatasaraylı taraftarlar hem sokağa döküldü hem de sosyal medyadan mesaj verdi! Yaşananlardan hareketle Erden Timur'u gözeten ve Dursun Özbek'in sessizliğini eleştiren camia, Galatasaray'ın eski yöneticisinin yalnız bırakılmasına tepki gösterdi ve başkan Dursun Özbek için istifa davetinde bulundu.

GALATASARAY YÖNETİMİNE YAPILAN İSTİFA DAVETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaraylı taraftarlar Erden Timur süreciyle ilgili pek çok paylaşım yaptı ve Dursun Özbek'e seslendi! Kulübün artık devreye girmesi gerektiğini belirten sarı kırmızılılar, X'te en çok konuşulan spor konusunu oluşturdu ve trendler listesinde zirveye yerleşti.

GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN ERDEN TİMUR TUTUKLANMIŞTI

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde görev alan eski başkan vekili Erden Timur, bugün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve birkaç saatlik sorgulamanın ardından da tutuklanmıştı.