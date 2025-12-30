Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Erden Timur depremi: Dursun Özbek istifaya davet edildi!

Erden Timur'un tutuklanmasının ardından Galatasaray taraftarları, başkan Dursun Özbek'e istifa çağrısında bulundu. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un arkasında durulmadığını belirten Galatasaraylı futbolseverler, Dursun Özbek yönetimine sosyal medyadan seslendi.

Galatasaray'da Erden Timur depremi: Dursun Özbek istifaya davet edildi!
Burak Ayaydın
30.12.2025
30.12.2025
Galatasaray'da Dursun Özbek için Erden Timur kritiği başladı. Halihazırdaki bahis sürecinde Erden Timur'a dair kulüpten bir destek gelmediğini gündeme taşıyan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i istifaya davet etti.

Galatasaray'da Erden Timur depremi: Dursun Özbek istifaya davet edildi!

GALATASARAY'DA ERDEN TİMUR DEPREMİ VE DURSUN ÖZBEK İSTİFASI

Galatasaraylı taraftarlar hem sokağa döküldü hem de sosyal medyadan mesaj verdi! Yaşananlardan hareketle Erden Timur'u gözeten ve Dursun Özbek'in sessizliğini eleştiren camia, Galatasaray'ın eski yöneticisinin yalnız bırakılmasına tepki gösterdi ve başkan Dursun Özbek için istifa davetinde bulundu.

Galatasaray'da Erden Timur depremi: Dursun Özbek istifaya davet edildi!

GALATASARAY YÖNETİMİNE YAPILAN İSTİFA DAVETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaraylı taraftarlar Erden Timur süreciyle ilgili pek çok paylaşım yaptı ve Dursun Özbek'e seslendi! Kulübün artık devreye girmesi gerektiğini belirten sarı kırmızılılar, X'te en çok konuşulan spor konusunu oluşturdu ve trendler listesinde zirveye yerleşti.

Galatasaray'da Erden Timur depremi: Dursun Özbek istifaya davet edildi!

GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN ERDEN TİMUR TUTUKLANMIŞTI

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde görev alan eski başkan vekili Erden Timur, bugün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve birkaç saatlik sorgulamanın ardından da tutuklanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ERDEN TİMUR NEDEN TUTUKLANDI?
Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
#Futbol
#Spor
