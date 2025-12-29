Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tutuklandı!

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde görev alan eski başkan vekili Erden Timur, tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Erden Timur'un da aralarında olduğu 19 şüpheli için tutuklama kararı çıkardı.

ERDEN TİMUR 'AKLAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

ERDEN TİMUR İLE BİRLİKTE 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

22 kişi için tutuklama istemiyle sevk gerçekleştirilen günün devamında, Erden Timur'un da aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 kişi ise mahkemece yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

ERDEN TİMUR'UN DOSYASI AYRILMIŞTI

Savcılık, Erden Timur'un dosyasının 'bahis soruşturması' kapsamında ayrıldığını ve Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığını açıklamıştı.