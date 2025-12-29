Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tutuklandı!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur tutuklandı. Bugün mahkemeye sevk edilen Erden Timur hakkında, tutuklama kararı alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tutuklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 23:44

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde görev alan eski başkan vekili Erden Timur, tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Erden Timur'un da aralarında olduğu 19 şüpheli için tutuklama kararı çıkardı.

ERDEN TİMUR 'AKLAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tutuklandı!

ERDEN TİMUR İLE BİRLİKTE 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

22 kişi için tutuklama istemiyle sevk gerçekleştirilen günün devamında, Erden Timur'un da aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 kişi ise mahkemece yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tutuklandı!

ERDEN TİMUR'UN DOSYASI AYRILMIŞTI

Savcılık, Erden Timur'un dosyasının 'bahis soruşturması' kapsamında ayrıldığını ve Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığını açıklamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ERDEN TİMUR İÇİN HANGİ İDDİALAR GÜNDEMDE?
İş insanı, bahis baronuyla bağlantılı olmakla da gündeme gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erden Timur'a tutuklama talebi: Galatasaray'ın eski yöneticisinin sorgusu sona erdi!
Galatasaray'da Erden Timur etkisi: Eğer ceza alırsa Dursun Özbek'ten kritik hamle!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.