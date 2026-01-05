Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Dijital platformlardaki içerikler! Hüseyin Yayman'dan net mesaj: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yerli ve yabancı dijital yayın platformlarında gösterimde olan birçok dizi ve filmde aile kavramının aşındırıldığı eleştirilerine cevap verdi. Konuya ilişkin net mesajlar veren Yayman, Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 13:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yerli ve yabancı dijital yayın platformlarında gösterimde olan birçok dizi ve filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Yayman, birçok dizi ve film ile aile kavramının aşındırıldığı eleştirilerine değindi.

Kültür ve sanatı toplumu birleştiren bir manevi harç olarak gördüklerini aktaran Yayman, "Milletimizin duygudaşlığını, kaderdaşlığını, tarihdaşlığını ve birlikte yaşama kültürünü geliştiren çok önemli bir faaliyet olarak görüyoruz. Dolayısıyla, 24 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde de kütüphanelerden tiyatro binalarına, opera sahnelerinden Atatürk Kültür Merkezi'ne, Millet Kütüphanesi'nden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'na kadar milletimizin arzu ettiği çok büyük eserler gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Dijital platformlardaki içerikler! Hüseyin Yayman'dan net mesaj: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir

Kültür anlayışlarının ilimden, irfandan, hikmetten, bilimden esinlenen ve ondan güç alan kucaklayıcı ve kuşatıcı bir anlayışı temsil ettiğini belirten Yayman, gelecek dönemde de taklit eden değil, taklit edilen bir kültür sanat anlayışıyla talepleri ve istekleri takip etmeye ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktardı.

"BU TOPRAKLARI DÜNYANIN BİR KÜTÜPHANESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kültür ve sanatı ayrıştıran, kimlikleri yok sayan ve insanları tek bir modelle kurgulamak isteyen bir kültür mühendisliği anlayışına kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Yayman, "Bu toprakları dünyanın bir kütüphanesi olarak görüyoruz. Bu toprakları dünyanın ve medeniyetin bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. Şefkat medeniyetinin, kardeşlik medeniyetinin bir arada yaşama kültürünün bir parçası olarak görüyoruz. Bizim türkülerimize, şarkılarımıza, atasözlerimize ve milletimizin ördüğü kilimlere, kilimlerdeki motiflere, dokuduğu halılara baktığımızda aslında bu kültürün ne kadar büyük ve köklü bir medeniyetin sonucu olduğunu hep beraber görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Dijital platformlardaki içerikler! Hüseyin Yayman'dan net mesaj: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ DİZİ VE FİLMLER

Bir gazeteci tarafından yerli ve yabancı dijital yayın platformlarında gösterimde olan birçok dizide ve filmde aile kavramının aşındırdığına yönelik eleştirileri sorması üzerine Yayman, "Ailenin korunması ve gençler, Türkiye için bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dijital mecralar komisyon başkanlığı da yaptım. Dijitalleşme karşısında durulabilecek bir kavram değil. Dijitalleşme çok önemli bir kavram ve bizim muhakkak bunun pozitif yönlerini öne çıkartmamız ve burayı bir bilgilendirme bir serbest kürsü olarak görmemiz gerekiyor. Fakat dünyada ve Türkiye'deki örneklere baktığımızda, ulus aşırı küresel şirketler kendilerini yasamanın, yürütmenin, yargının üzerinde görüyorlar ve bir anlamda aileye karşı bir savaş açmış durumdalar. Bunu hem dijital platformlarda hem sosyal medyada hem de televizyon dizilerinde görmek mümkün" cevabını verdi.

"AİLE, ÇOCUK VE KADIN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Son dönemde artan dijitalleşme meselesinin göz ardı edilemez bir gerçeklik olduğunu ve yeni bir dijital tebaa oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Yayman, "Ulus aşırı dijital şirketler bir anlamda bir hegemonik bir kültürü de aynı zamanda dayatıyorlar. Türkiye'de vatandaşlarımız günün 7 saatini internette geçiriyorlar. Yaklaşık 3,5-4 saatini sosyal medyada geçiriyorlar ve sosyal medya artık farklı paylaşımların ve etkileşim almak için yanlış davranışların merkezi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla sosyal medyadan televizyon dizilerine, dijital platformlardan küresel şirketlere kadar başta aile kurumu olmak üzere cinsiyetsizleştirme meselesini maalesef yok varsaymak ve bu değerleri tahrip etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz AK Parti olarak şunu bir kez daha ifade etmek isteriz; başta sosyal medya ve dijital ağlar olmak üzere yasaklamaların bir çare olmadığını hepimiz görmekteyiz. Fakat burada da ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler' anlayışını da doğru bulmuyoruz. Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Dijital platformlardaki içerikler! Hüseyin Yayman'dan net mesaj: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir

ENTRİKA VE CİNSELLİĞİN ÖNE ÇIKARILDIĞI İÇERİKLER

Yayman, entrikanın ve cinselliğin öne çıktığı, aile değerlerinin yok sayıldığı bir senaryo ve hikaye anlayışını doğru bulmadıklarını ve sorumluluk anlayışı taşımadan yapılan yayıncılığı da tasvip etmediklerini sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA

Yapay zeka ile seslerin taklit ederek müzik üretilmesinin sorulması üzerine Yayman, "Yapay zeka dijitalleşmede yeni bir paradigma değişimini ifade ediyor. Bu çok önemli, dünyada ve Türkiye'de de hızlı bir biçimde ilerliyor. Uzmanlar, önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde yapay zekanın bizim öngörümüzün çok daha ötesine geçeceğini söylüyor. Burada seslerin ve görüntülerin taklit edilmesi ne kadar önemli bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Birtakım koruyucu, statükocu anlayışlarla yapay zekaya karşı durmak doğru değil. Bunu anlamak, dijitalleşmeyi doğru tanımlamak, imkanları doğru bir biçimde tespit etmek ve buna uygun bir siyasi tutum geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elif Kumal’ın ölüm sebebi belli oldu
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
Ünlü oyuncun hobisi işi oldu! Kendine ait marka da kurdu: Yarım litresi 825 TL
NSosyal, yeni yüzü ve özellikleriyle yayında!
YouTube adeta "çöplüğe" döndü: İzlediğiniz videoların yüzde 20'si sahte
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.