YouTube adeta "çöplüğe" döndü: İzlediğiniz videoların yüzde 20'si sahte

Video düzenleme platformu Kapwing tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, YouTube algoritmasının perde arkasındaki endişe verici tabloyu gözler önüne serdi. Platforma yeni katılan kullanıcılara sunulan videoların yüzde 20'sinden fazlasının, sadece izlenme sayısı elde etmek amacıyla üretilen ve "AI slop" (yapay zeka bulamacı) olarak adlandırılan düşük kaliteli içeriklerden oluştuğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar her ülkedeki en popüler 100 kanal dahil toplamda 15 bin YouTube kanalını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, 278 hesabın tamamen yapay zeka tarafından üretilen niteliksiz içeriklerden oluştuğu tespit edildi.

SAHTE İÇERİKLER DEVASA GELİR ELDE EDİYOR

Tespit edilen yapay zeka odaklı kanallar, platform üzerinde devasa bir etki alanına sahip. Tahminlere göre toplamda 63 milyar izlenmeye ve 221 milyon aboneye ulaşmış durumdalar. Elde ettikleri gelirin ise yıllık yaklaşık 117 milyon dolar seviyesinde olduğu öngörülüyor.

Araştırma kapsamında yeni bir YouTube hesabı oluşturan uzmanlar, önerilen ilk 500 videoyu analiz etti. Karşılarına çıkan sonuç ise oldukça çarpıcıydı: Önerilen içeriklerin 104 tanesi “AI slop” kategorisindeydi.

Daha da vahim olan detay ise ilk 500 videonun üçte birinin, dikkat ekonomisinden para kazanmak için üretilen ve "brainrot" (beyin çürümesi) olarak tanımlanan, bağlamdan kopuk ve düşük kaliteli videolardan oluşmasıydı.

Konuya ilişkin The Guardian tarafından yapılan bir başka analizde ise YouTube'un en hızlı büyüyen kanallarının yaklaşık yüzde 10'unun yapay zeka ürünü içerikler ürettiği belirlendi. Platformun "özgün olmayan içeriği" engelleme çabalarına rağmen, ilgili kanallar milyonlarca izlenmeye ulaşmayı sürdürüyor.