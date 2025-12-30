Menü Kapat
Teknoloji
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çinliler iPhone 17 Pro'yu renk tonuna kadar kopyaladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, 10 bin 80 mAh kapasiteli bataryası ve iPhone 17 Pro'ya aşırı derecede benzeyen tasarımıyla dikkat toplayan yeni modeli Power 2'nin çıkış tarihini resmen duyurdu.

Çinliler iPhone 17 Pro'yu renk tonuna kadar kopyaladı
30.12.2025
30.12.2025
Honor, teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni akıllı telefonu Power 2'nin lansman tarihini doğrularken, cihazın arka tasarımını ve renk seçeneklerini de gözler önüne serdi. Yeni model, özellikle barındırdığı yüksek batarya kapasitesiyle rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.

Şirket, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Power 2 modelinin 5 Ocak tarihinde Çin pazarında sahneye çıkacağını açıkladı. Paylaşılan görsellerde cihazın arka dizaynı netleşirken, tasarımın iPhone 17 Pro ile olan benzerliği ise gözlerden kaçmadı.

Çinliler iPhone 17 Pro'yu renk tonuna kadar kopyaladı

IPHONE 17 PRO ESİNTİLERİ VE TEKNİK DETAYLAR

Yeni akıllı telefon, tam 10 bin 80 mAh değerindeki devasa bataryasıyla kullanıcılara oldukça uzun bir pil ömrü vadediyor. Gücünü MediaTek Dimensity 8500 Elite yonga setinden alacak olan Honor Power 2, performans tarafında da iddialı özellikler barındırıyor.

Cihazın arka kısmında, telefonun genişliği boyunca uzanan dikdörtgen bir modül içerisine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu göze çarpıyor. Sızdırılan son raporlara göre ana kameranın 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir sensöre sahip olacağı öngörülüyor. Ayrıca modelin ön yüzünde 6,79 inç büyüklüğünde LTPS AMOLED bir panel kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.

Çinliler iPhone 17 Pro'yu renk tonuna kadar kopyaladı

FARKLI RENK VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Tıpkı iPhone 17 Pro'da görülen turuncu tona benzer bir opsiyon sunan Honor Power 2; Rising Sun (Turuncu), Magic Night (Siyah) ve Snow (Beyaz) olmak üzere üç farklı renk alternatifiyle piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, telefonu 12GB RAM desteğiyle birlikte 256GB veya 512GB depolama seçenekleriyle satın alabilecek.

Çin otomobil devi Türkiye’de üretti: İşte SWM G01 Pro’nun fiyatı
Tek bir kamera 4 günde binlerce ceza kesti: Trafikte yapay zeka dönemi başlıyor
