Çin otomobil devi Türkiye’de üretti: İşte SWM G01 Pro’nun fiyatı

Aralık 30, 2025 10:03
Çinli SWM'nin Türkiye’de ürettiği ilk model olan G01 Pro, Ocak 2026'da 1 milyon 899 bin TL’lik lansman fiyatıyla showroomlara çıkıyor.

Çinli otomobil markası SWM, Türkiye'de üretime aldığı ilk modeli için geri sayıma geçti. Eskişehir’de banttan inmeye başlayan SWM G01 Pro, Ocak 2026 itibarıyla satışa sunulacak. Marka, bu modelle birlikte Türkiye pazarında kalıcı olmayı hedefliyor.

LANSMAN FİYATI AÇIKLANDI

Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro, 1.899.000 TL lansman fiyatıyla satışa çıkacak. Kaputun altında 1.5 TGDI benzinli motor yer alıyor. Motor, 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Bu kombinasyon 178 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor.

ÜRETİM ESKİŞEHİR’DE YAPILIYOR

SWM modellerinin Türkiye üretimi, ATMO Group ile Urzema Holding ortaklığında kurulan Urzat Otomotiv tarafından gerçekleştiriliyor. Üretim, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılıyor.

Türkiye'ye özel donanımla hazırlanan G01 Pro için seri üretim başlamış durumda. Yıllık hedef ise 25 bin adet.

DONANIM TARAFI OLDUKÇA İDDİALI

C-SUV segmentinde konumlanan SWM G01 Pro, donanım listesiyle dikkat çekiyor. Araçta full LED farlar, sportif dış tasarım detayları, anahtarsız giriş ve butonla açılan kapılar bulunuyor. Elektrikli bagaj kapağı, deri koltuklar, açılabilir cam tavan ve 64 renkli ambiyans aydınlatması da standart sunuluyor.

İç mekânda 8.8 inçlik dijital gösterge ekranına ek olarak 14,6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı yer alıyor. 360 derece HD kamera sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikler de paketin içinde.

