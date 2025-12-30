Tek bir kamera 4 günde binlerce ceza kesti: Trafikte yapay zeka dönemi başlıyor

Yapay zeka teknolojisi artık hayatın her alanında olduğu gibi trafik denetimlerinde de insan gücünün yerini almaya başladı. Yunanistan makamları, sürücüleri suçüstü yakalamak için yapay zeka destekli kameraları devreye sokarak daha uygun maliyetli ve yeni bir yöntemi benimsedi.

Carscoops'un haberine göre, Atina'daki sekiz farklı noktada gerçekleştirilen pilot uygulama, sadece dört gün içinde yaklaşık 2.500 ciddi ihlali kayıt altına aldı. Rakamlar, ülkede pek çok sürücünün kurallara tam olarak uymadığını açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

AKILLI KAMERALAR NELERİ YAKALIYOR?

Hız sınırını aşmak veya trafik ışıklarını ihlal etmenin ötesinde, yapay zeka destekli kameralar emniyet kemeri takmamak, direksiyon başında telefon kullanmak ve emniyet şeritlerini işgal etmek gibi davranışları tespit edecek şekilde programlandı. Bir ihlal yakalandığı takdirde, kamera zaman damgalı bir video ve fotoğraf kaydediyor. Kanıtların bütünlüğünü sağlamak adına görüntüler şifreleniyor.

Cezalar yol kenarındaki polis memuru tarafından değil, SMS veya e-posta yoluyla dijital bildirimler aracılığıyla sürücülere iletiliyor. Sürücülerin itiraz süreci mevcut olsa da video kanıtları genellikle tartışmaya çok az yer bırakıyor.

TEK BİR KAMERA, BİN İHLAL

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Atina'yı Pire limanına bağlayan ana arter Syngrou Caddesi üzerindeki tek bir yapay zeka kamerası, sadece dört gün içinde 1.000'den fazla ihlali kayıt altına aldı. Pilot dönemde tespit edilen tüm ihlallerin neredeyse yarısını tek başına oluşturdu.

Tablo diğer bölgelerde de farklı değil. Agia Paraskevi'deki Mesogeion ve Halandriou caddelerinin kesiştiği yoğun kavşakta 480 sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı. Kalithea'daki Vouliagmenis Bulvarı ile Tinou Caddesi'nin kesiştiği noktada ise 285 sürücü aynı hatayı tekrarlarken yakalandı.

Direksiyon başında cep telefonu kullanan veya emniyet kemeri takmayanlar 350 euro (yaklaşık 18 bin TL) para cezasıyla karşı karşıya kalırken, hız sınırını aşmanın bedeli duruma göre 150 ila 750 euro arasında değişiyor. Ceza miktarları göz önüne alındığında, tek bir yapay zeka kamerasının sadece üç günde 750 bin euroya varan ceza geliri elde edebileceği tahmin ediliyor.