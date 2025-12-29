Samsung köşeye sıkıştı! Galaxy S26 fiyatı için masada iki "kötü" senaryo var

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen Galaxy S26 serisi için seri üretime başlasa da henüz cihazların etiket fiyatını netleştirmiş değil. Şubat 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan yeni amiral gemisi modelleri, artan bileşen maliyetleri nedeniyle şirketi zorlu bir ikilemin içine sürükledi.

Raporlara göre, akıllı telefon üretiminde kullanılan parçaların fiyatlarında yaşanan ciddi artış, belirsizliğin temel nedenini oluşturuyor. Özellikle kamera modülleri, çipler, OLED ekran panelleri ve hafıza birimlerinin maliyetleri tırmanışa geçmiş durumda.

Üretim giderlerindeki yükselişe ek olarak artan işçilik ücretleri ve yoğun rekabetin getirdiği pazarlama harcamaları da teknoloji devinin omuzlarındaki yükü her geçen gün ağırlaştırıyor.

MALİYET ARTIŞLARI KARAR SÜRECİNİ KİLİTLEDİ

SamMobile'in haberine göre, şirket yöneticileri şu anda iki ucu sivri değnek üzerinde yürüyor. Eğer artan üretim maliyetleri tüketicilere yansıtılırsa ve Galaxy S26 serisi, Galaxy S25 ailesinden daha yüksek bir fiyatla raflardaki yerini alırsa, satış rakamlarında düşüş yaşanması muhtemel görünüyor.

Diğer taraftan, maliyet yükünün marka tarafından üstlenilmesi ve yeni telefonların mevcut modellerle aynı fiyattan satılması durumunda ise kârlılık oranlarında ciddi bir azalma meydana gelecek. The Bell kaynaklı bilgilere göre, bu durumda Samsung henüz nihai fiyatlandırma kararını verebilmiş değil.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda, Samsung'un ilk üçe katlanan ekranlı telefonu Galaxy Z TriFold modelini üretim maliyetinin altında bir fiyatla piyasaya sürdüğü iddia edilmişti. Şirketin, teknolojik gövde gösterisi yapmak amacıyla sınırlı sayıda üretilen cihazda zararı göze aldığı, ancak markanın ana gelir kaynağı olan Galaxy S serisinde benzer bir riski almasının mümkün olmadığı belirtiliyor.