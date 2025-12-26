DRAM Teknolojisi Çin’e sızdıran isim tutuklandı

Kategoriler
Samsung’un 10 nanometre sınıfı DRAM bellek teknolojisini Çinli bir üreticiye aktardıkları iddiasıyla yargılanan eski çalışanlar hakkında dava açıldı. Dosyada hem tutuklu sanıklar hem de milyarlarca dolarlık zarar iddiası var.
Samsung’un ileri seviye bellek teknolojisi bu kez mahkeme salonlarında gündemde. Şirketin bazı eski çalışanları, 10 nanometre sınıfı DRAM üretim sürecine ait kritik bilgileri Çinli bir bellek üreticisine sızdırmakla suçlanıyor. Dosyada toplam 10 sanık bulunuyor; bunların beşi tutuklu olarak yargılanıyor.
Soruşturma dosyasına göre, sızdırıldığı öne sürülen teknoloji, Çin merkezli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT)’in 2023 itibarıyla 10nm sınıfı DRAM üretimine geçmesini mümkün kıldı. Güney Koreli yetkililer, bu sürecin Samsung Electronics’e yaklaşık 5 trilyon won, ülke ekonomisine ise onlarca trilyon won zarar verdiğini belirtiyor.
Korea JoongAng Daily’nin aktardığına göre, Seul Merkez Bölge Savcılığı, Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Ticari Sırların Korunması Yasası ile Endüstriyel Teknolojilerin Korunmasına İlişkin Yasa kapsamında 10 kişi hakkında suçlama yöneltti. Sanıkların beşi tutuklu, diğer beşi ise tutuksuz yargılanacak. Tutuksuz sanıklar arasında CXMT’nin geliştirme ekibinden isimlerin de yer aldığı ifade ediliyor.
CXMT, 2016 yılında yerel yönetimler ve yarı iletken tasarım şirketlerinin yatırımlarıyla kuruldu. Kuruluşun hemen ardından, Samsung Electronics’te departman yöneticiliği yapmış eski bir ismin geliştirme sürecinin başına getirildiği belirtiliyor. İddialara göre, aynı yılın eylül ayında bu kişi ve aralarında eski Samsung araştırmacılarının da bulunduğu bir grup, CXMT’de çalışan başka bir eski Samsung personeli aracılığıyla Samsung’un 18nm DRAM üretim sürecine ait teknik bilgilere ulaştı.
Savcılık kayıtlarında, daha sonra bu bilgilerin CXMT’nin DRAM geliştirme çalışmalarında yasa dışı biçimde kullanıldığı yer alıyor. Soruşturma sırasında, eski bir Samsung çalışanının 10nm sınıfı DRAM üretimine ait yüzlerce adımı elle kopyalayarak CXMT’ye aktardığı tespit edildi.
Dosyadaki en dikkat çekici detaylardan biri de izlerin bilinçli şekilde gizlenmiş olması. İddialara göre, eski Samsung yöneticisi ve ekibi, sık sık adres değiştiren bir paravan şirket kurdu. Olası seyahat yasakları ya da tutuklamalara karşı kendi aralarında şifreli bir iletişim dili geliştirdikleri de soruşturma tutanaklarına yansıdı.
Elde edilen teknolojilerin daha sonra CXMT içindeki başka bir geliştirme ekibine aktarıldığı, bu ekibin de 2018–2023 yılları arasında süreci Çin’de kullanılan üretim ekipmanlarına uyarlayarak DRAM yongalarının geliştirilmesini sağladığı belirtiliyor.
Savcılık yetkilileri, yarı iletken sektörünün Güney Kore’nin toplam ihracatının yüzde 20,8’ini oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle yaşanan teknoloji sızıntısının etkisinin yalnızca şirketlerle sınırlı olmadığı, ulusal ekonomi üzerinde de ağır sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.