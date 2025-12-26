DRAM Teknolojisi Çin’e sızdıran isim tutuklandı

Savcılık kayıtlarında, daha sonra bu bilgilerin CXMT’nin DRAM geliştirme çalışmalarında yasa dışı biçimde kullanıldığı yer alıyor. Soruşturma sırasında, eski bir Samsung çalışanının 10nm sınıfı DRAM üretimine ait yüzlerce adımı elle kopyalayarak CXMT’ye aktardığı tespit edildi.

İZLERİ GİZLEMEK İÇİN PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

Dosyadaki en dikkat çekici detaylardan biri de izlerin bilinçli şekilde gizlenmiş olması. İddialara göre, eski Samsung yöneticisi ve ekibi, sık sık adres değiştiren bir paravan şirket kurdu. Olası seyahat yasakları ya da tutuklamalara karşı kendi aralarında şifreli bir iletişim dili geliştirdikleri de soruşturma tutanaklarına yansıdı.