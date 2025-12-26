Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Gazze'de enkazın sessiz çığlığı! İsrail 2 yıl önce katletti: Bir evden ailenin 25 üyesinin cenazesi çıktı

İsrail'in iki yıl önce Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus şehrine gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı bir evin enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında aynı aileden 25 Filistinlinin cenazesi de çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze'de enkazın sessiz çığlığı! İsrail 2 yıl önce katletti: Bir evden ailenin 25 üyesinin cenazesi çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 14:33

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta, iki yıl önce İsrail'in hava saldırısı sonrası evleri hedef alınarak hayatını kaybeden ve enkaz altından çıkarılan El-Astal ailesinden 25 Filistinlinin cenazesi için tören gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun iki yıl önce düzenlediği saldırılarda yıkılan bir evin enkazından, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 25 Filistinlinin cenazesi dün çıkarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin adli tıp ekipleriyle iş birliği içinde Han Yunus'un Es-Satr el-Garbi bölgesinde, Filistinli "El-Astal" ailesine ait evin enkazında çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Gazze'de enkazın sessiz çığlığı! İsrail 2 yıl önce katletti: Bir evden ailenin 25 üyesinin cenazesi çıktı

BİNLERCE CENAZE ENKAZ ALTINDA BEKLİYOR

Enkazdan, aralarında gazeteci Hiba el-Abadile ve annesinin de yer aldığı 25 kişinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Cenazelerin naaşı, cenaze işlemleri nedeniyle Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi morgundan teslim alındı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan hala binlerce cenazenin olduğu ifade ediliyor.

Gazze'de enkazın sessiz çığlığı! İsrail 2 yıl önce katletti: Bir evden ailenin 25 üyesinin cenazesi çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'nin kapısını yine ölüm çaldı: İsrail katliamlarında ağır hasar alan binalar fırtınada yıkılıyor
Gazze’de Barış Değil, Harita Yeniden Çiziliyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.