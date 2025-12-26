Gazze'de enkazın sessiz çığlığı! İsrail 2 yıl önce katletti: Bir evden ailenin 25 üyesinin cenazesi çıktı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta, iki yıl önce İsrail'in hava saldırısı sonrası evleri hedef alınarak hayatını kaybeden ve enkaz altından çıkarılan El-Astal ailesinden 25 Filistinlinin cenazesi için tören gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun iki yıl önce düzenlediği saldırılarda yıkılan bir evin enkazından, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 25 Filistinlinin cenazesi dün çıkarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin adli tıp ekipleriyle iş birliği içinde Han Yunus'un Es-Satr el-Garbi bölgesinde, Filistinli "El-Astal" ailesine ait evin enkazında çalışma yürüttüğü ifade edildi.

BİNLERCE CENAZE ENKAZ ALTINDA BEKLİYOR

Enkazdan, aralarında gazeteci Hiba el-Abadile ve annesinin de yer aldığı 25 kişinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Cenazelerin naaşı, cenaze işlemleri nedeniyle Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi morgundan teslim alındı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan hala binlerce cenazenin olduğu ifade ediliyor.