Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çinliler Samsung'dan teknoloji çalarken yakalandı! Sorumlulara ağır ceza

Samsung Electronics'in eski çalışanları, ulusal çekirdek teknoloji statüsündeki DRAM üretim bilgilerini Çinli rakip CXMT'ye sızdırmakla suçlandı. Çalınan veriler sayesinde Çinli firma küresel pazarda önemli bir konuma yükseldi.

Murat Makas
26.12.2025
13:59
26.12.2025
13:59

Samsung Electronics'in eski çalışanlarının, şirketin bellek teknolojisini Çinli bir dinamik rasgele erişim belleği (DRAM) üreticisine sızdırmakla suçlandığı açıklandı.

Korea JoongAng Daily'nin haberine göre, savcılık makamından salı günü yapılan açıklamada, şirketin kritik teknolojilerini Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies'e (CXMT) sızdıran eski personeller hakkında iddianame hazırlandığı duyuruldu. Çalınan verilerin ise ChangXin Memory Technologies'in teknolojik gelişiminde kilit rol oynadığı düşünülüyor.

Çinliler Samsung'dan teknoloji çalarken yakalandı! Sorumlulara ağır ceza

ULUSAL EKONOMİYE TRİLYONLARCA WONLUK DARBE

Ele geçirilen bilgiler sayesinde CXMT, 10 nanometre sınıfı DRAM'i seri üreten ilk Çinli şirket ve küresel ölçekte ise dördüncü firma konumuna yükseldi. Yaşanan hırsızlığın Güney Kore ulusal ekonomisine verdiği zararın en az on trilyonlarca won seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Seul Merkez Bölge Savcılığı, aralarında eski Samsung çalışanlarının da bulunduğu beş kişinin, Haksız Rekabeti Önleme ve Ticari Sırların Korunması Yasası'nı ihlal suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanacağını bildirdi. Ayrıca bazıları CXMT geliştirme ekibinde yer alan diğer beş kişi hakkında da tutuksuz yargılama kararı verildi.

Çinliler Samsung'dan teknoloji çalarken yakalandı! Sorumlulara ağır ceza

BİLGİLERİ ELLE KOPYALAYIP KAÇIRDILAR

Soruşturma dosyasında yer alan detaylar ise olayın vahametini gözler önüne seriyor. İddialara göre, 2016 yılında yerel yönetimlerin ve çip tasarım firmalarının yatırımlarıyla kurulan CXMT, faaliyete geçer geçmez Samsung'un eski bir departman başkanını transfer etti.

Çin'in ilk ve tek DRAM yarı iletken şirketi olan firma, geliştirme ekibinin liderliğini eski Samsung yöneticisine emanet etti.

Eylül 2016 civarında, tesis yatırımlarından sorumlu eski bir Samsung araştırmacısının da aralarında bulunduğu grup, ulusal çekirdek teknoloji statüsündeki 18 nanometre DRAM işlem süreçlerini ele geçirdi. Transfer olan çalışanlardan birinin, iş değiştirmeden hemen önce yüzlerce aşamadan oluşan üretim süreci verilerini elle kopyalayarak yanında götürdüğü ve Çinli şirkete servis ettiği bildirildi.

Sızdırılan teknolojinin, Samsung'un beş yıllık bir araştırma süreci ve 1,6 trilyon won (yaklaşık 1,08 milyar dolar) tutarındaki yatırımı sonucunda geliştirildiği biliniyor.

