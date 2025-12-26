Japonya'da fabrikaya bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Japonya'nın Şizuoka eyaletinde yer alan Mişima şehrindeki kauçuk fabrikasında bıçaklı saldırı meydana geldi. Bir kişi elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını, saldırgan şahsın ise gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Japon kamu yayıncısı NHK, saldırıda en az 14 kişinin yaralandığını duyururken, Kyodo ajansı, yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların durumu ve olayın ayrıntısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.