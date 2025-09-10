Bıçaklı saldırıda öldürülen çocuğun ailesine korkunç tehdit: Kafanı surlardan atacağız

Ankara’da 7 Eylül akşamı Pursaklar’da bir parkta yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşamını yitirdi. Saldırgan D.G. polis tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Acacı ise dün Pursaklar İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Cinayetle ilgili Acacı’nın mezarının önünde açıklamalarda bulunan ailesi, kim tarafından gönderildiği belli olmayan ölüm tehdidi mesajları aldıklarını ileri sürdü. Son dönemde meydana gelen benzer cinayetlere tepki gösteren Acacı ailesi, evlatlarının ölümünden sorumlu olanların hak ettikleri cezayı alacaklarına inandıklarını ifade etti. Sürecin yakından takipçisi olacaklarını kaydeden aile, hukuk mücadelelerini de sürdüreceklerini belirtti.

SALDIRGANIN ARKADAŞLARININ OLAY SONRASI PAYLAŞIMLAR

Saldırgan D.G.’nin arkadaşlarının, olayın ardından paylaştıkları sosyal medya gönderileri Acacı ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Çocuk yaştaki kişilerin bu tür paylaşımlarının problemlere yol açabileceğini söyleyen aile, gerekli müdahalelerin bir an önce uygulanması gerektiğini dile getirdi.

"KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLAR SÜREKLİ SUÇ İŞLİYOR"

Olayla ilgili konuşan baba Mehmet Ali Acacı: "Acımız çok büyük. Çocuğum suçsuz yere hayatını kaybetti. Arkadaşıyla oyun oynamaya gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Oradan da parka geçmişler. Orada diğer çocuklarla tartışmış ve bıçaklı saldırıya uğramış. Daha sonra polisler bizi aradı. Çocuğumun saldırıya uğradığını söylediler. Hastaneye gittik. Oğlumu ameliyata almışlar. Kan kaybı vardı, bir türlü durduramadılar. Ameliyatı 5 saat sürdü. Neredeyse 10 yerinden bıçaklanmış. Bu durumların artık önüne geçilmesi lazım. Küçük yaşta çocuklar sürekli suç işliyor" dedi.

"OĞLUMU TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER"

Evladının sakin bir karaktere sahip olduğuna değinen baba Acacı, "Oğlum, kendisine saldıran çocukla önceden aynı sınıftaymış. Bize hiç bahsetmezdi böyle durumlardan. Benim çocuğum masum biriydi. Tuzağa düşürmüşler. Yere yatırıp etkisiz hale getirmişler ve o halde bıçaklamışlar. Parka gittiğinde böyle bir şey yaşayacağından haberi yokmuş. Oğlum saldırgan birisi değildi. Bir kişiden bile aksini duyamazsınız. Yaşadığımız acının tarifi mümkün değil" diye konuştu.

TEHDİT MESAJLARI

Son dönemde artan benzer suçların önüne geçilmesi için gereken adımların atılması gerektiğine değinen baba Acacı, "Her an acı bir haber alacağız diye iki gün boyunca hastaneden hiç ayrılmadık. Üzüntüden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oğlumun 3 kez kalbi durmuş. 2 gün solunum cihazıyla yaşamış. İnanmayanlar arkadaşlarına sorsun oğlumun nasıl birisi olduğunu. Çocuklar neden bu yaşta suç işliyor anlamıyorum. Bu saldırganlara da yetişkinlere verilen cezalardan verilmesi lazım. Yetkililerimizden de saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tehdit edildiklerini de iddia eden Acacı, "Oğlum henüz vefat etmemişken ona saldıran dışarıda rahatça dolaşabiliyordu. Bunun nasıl olduğunu anlayamıyorum. Saldırgan kendini ve işlediği cinayeti övdüğü sosyal medya paylaşımlarında bulunmuş. Bize de tehdit mesajları geldi. Kızıma ‘Seni surlardan sallandıracağız’ diye mesaj göndermişler. Bu durumlardan şikayetçiyiz. Bir çözüm bulunması lazım" şeklinde konuştu.

"SENİ KARDEŞİN GİBİ ÖLDÜRÜP, KAFANI SURLARDAN AŞAĞIYA ATACAĞIZ’’

Abla Beyhan Acacı ise, tehditlere aldırış etmeyeceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşim arkadaşıyla oyun oynamaya gitmiş. Birileri aramış ve konuşmak için parka çağırmış. Parka gittiğinde kendisini çağıran kişilerle bir konuşması olmuş. Daha sonra kameraların olmadığı bölgede katledilmiş. Saldırganlar bunların hepsini düşünmüş. Kardeşim feci şekilde 7 kez bıçaklanmış. Organları parçalanmış. Bu basit bir bıçaklama olayı değil, resmen katletme. Kardeşimin iki böbreğini de saldırıda kaybetmiş. Karşı tarafın ailesi bize başsağlığında bulunmadılar. Yaptıklarını övecek paylaşımlarda bulunmuşlar. Tehdit mesajları aldık. ‘Seni kardeşin gibi öldürüp, kafanı surlardan aşağıya atacağız’ yazılı mesajlar gönderilmiş. Artık lütfen bu durumlara bir önlem alınsın. Daha kaç çocuk bu şekilde öldürülecek. Hepimizin içi parçalanıyor. Kardeşim çok efendi bir çocuktu. Hayattan en sevdiğim insanı kaybettim. İstedikleri kadar tehdit etsinler. Hiç kimseden korkmuyorum. Bu olayın peşini asla bırakmayacağım. Gereken cezalar yapılsın. Bu saldırgan çocuklarda, yetişkinler gibi yargılansın. Yaşından dolayı az ceza alma ihtimalinin olması içimizi acıtıyor."