11°
Politika
AK Parti'de kritik gün! Yılın son MYK'sı toplanıyor: Önemli başlıklar masada

AK Parti bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı için bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek yılın son MYK'sında başta Terörsüz Türkiye ve asgari ücret gibi önemli konular masaya yatırılacak. İşte gündemdeki kritik başlıklar...

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu () Toplantısına başkanlık edecek. 2025 yılının son MYK'sı olacak kritik toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Erdoğan ve kurmayları; Terörsüz Türkiye süreci, başta asgari ücret olmak üzere ekonomi politikaları, TBMM'deki bütçe maratonu, AK Parti teşkilatındaki yapılanma, yerel yönetim stratejileri ve vatandaşların talepleri gibi konuları masaya yatıracak.

AK Parti'de kritik gün! Yılın son MYK'sı toplanıyor: Önemli başlıklar masada

Toplantıda 2025 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak. Hükümetin sosyal politikalara ilişkin projeleri ve çalışma hayatına dair yeni düzenlemeler gündeme gelecek.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

2025'in son MYK'sında ana gündem Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan son gelişmeler olacak. örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son durum, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları MYK'da ele alınacak. Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG ile Ahmed Şara yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için atılması gereken adımlar konuşulacak.

AK Parti'de kritik gün! Yılın son MYK'sı toplanıyor: Önemli başlıklar masada

EKONOMİDE GÜNDEM ASGARİ ÜCRET

başlığında ise bu hafta başlayacak olan görüşmeleri MYK'nın en önemli gündem maddelerinden biri. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek ve milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücrete ilişkin halkın beklentileri, vatandaşın refah seviyesi ve alım gücünün artırılması için bulunması gereken çözümler konuşulacak. Ekonomik dengeleri bozmadan asgari ücrete verilebilecek en yüksek zamma dair formüllerin gündeme gelmesi bekleniyor.

AK Parti'de kritik gün! Yılın son MYK'sı toplanıyor: Önemli başlıklar masada

Toplantıda il ve ilçe teşkilatlarının performansı, parti içi koordinasyon, sahadaki çalışmalar ve kamuoyundaki yansımalar da değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Öte yandan dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı barış görüşmelerinin yansımaları istişare edilecek. İstanbul'daki barış müzakerelerinin canlandırılması için atılabilecek adımlar konuşulacak.

AK Parti'de kritik gün! Yılın son MYK'sı toplanıyor: Önemli başlıklar masada

Ayrıca İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkına insani yardımların sürdürülmesi amacıyla devreye alınacak küresel diploması mekanizmaları da MYK'da ele alınacak.

