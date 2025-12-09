Menü Kapat
11°
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İlk toplantı 12 Aralık'ta

Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek merakla bekleniyor. 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni dönem için ilk toplantısını 12 Aralık 2025’te gerçekleştirecek. İşte asgari ücrete gelmesi muhtemel zam oranları…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 02:06
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 02:08

Tespit Komisyonu, yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında masaya oturacak. Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta yapılacak ve yıl bitmeden yeni ücretin açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücretin 2026 yılı için belirleneceği sürecin ilk adımı, 12 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek toplantı ile atılacak. Bu toplantıda işçileri Türkiye Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasında belirttiği gibi, tüm tarafların masada yer alacağı bu görüşme yeni dönemin yol haritasını oluşturacak. Mevcut asgari ücretin net 22 bin 104 TL 67 kuruş, brüt 26 bin 5 TL 50 kuruş seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, toplantının yeni rakamlar üzerindeki belirleyici etkisi büyük önem taşıyor.

Komisyonun ilk toplantısında çalışma esasları, değerlendirmeye alınacak ekonomik göstergeler ve sonraki toplantıların planlaması belirlenecek. Bu görüşmenin ardından süreç hızlanacak ve asgari ücretin 2026 yılı için ne zaman netleşeceğine dair takvim daha belirgin hale gelecek. Tarafların görüşlerini sunacağı ilk buluşma, hesaplamalarına ilişkin teknik sürecin başlangıcı niteliği taşıyacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin 2026 yılı için kesinleşmesi aralık ayında yapılacak toplantıların ardından gerçekleşecek. Komisyonun toplam dört kez bir araya gelmesi ve yıl sonuna kadar nihai kararın duyurulması planlanıyor. Bu kapsamda yeni ücretin en geç 31 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Her toplantıda tarafların önerileri, ekonomik veriler ve Orta Vadeli Program’da yer alan tahminler masaya yatırılarak değerlendirme süreci ilerleyecek.

Görüşmeler boyunca yıl sonu beklentisi ve ücretlerdeki satın alma gücünü etkileyen hesaplamalar dikkate alınacak. Özellikle OVP’de yer alan yüzde 28,5’lik 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, zam senaryolarının şekillenmesinde temel ölçütlerden biri olarak öne çıkacak. Tüm bu sürecin sonunda komisyonun ortak karara varmasıyla yeni asgari ücret resmiyet kazanacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Yeni asgari ücret için birden fazla zam senaryosu bulunuyor ve bu senaryolar açıklanan ekonomik tahminlere göre şekilleniyor. Yüzde 20’lik artışta net ücretin 26 bin 584 TL’ye, brütün ise 31 bin 206 TL’ye yükseleceği hesaplanıyor. Yüzde 23’lük senaryoda net ücretin 27 bin 188 TL, brütün ise 31 bin 986 TL'ye ulaşması bekleniyor. Yüzde 25’lik artışta ise net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak değerlendiriliyor.

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,5’lik yıl sonu enflasyon tahminine dayanan artış oranında ise net ücretin 28 bin 404 TL, brütün ise 33 bin 417 TL olması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30, 35, 40 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Yüzde 30’luk artış senaryosunda mevcut net ücret 28 bin 735 TL seviyesine yükseliyor. Brüt ücret için ise hesaplamalar 33 bin 807 TL’ye işaret ediyor. Yüzde 35 oranında yapılacak bir artışta ise net ücret 29 bin 841 TL olurken, brüt ücretin 35 bin 107 TL’ye ulaşması bekleniyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda, net ücret 30 bin 946 TL seviyesine çıkacak. Brüt ücrette ise rakamın 36 bin 407 TL’ye kadar yükseleceği hesaplanıyor.

