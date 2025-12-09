Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Maçlar iptal edilir mi? Hukukçular cevapladı: İşte verilebilecek cezalar

Futbolda ikinci dalga bahis ve şike operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı da yer aldı. Türk futbolunda depreme yol açan soruşturmanın ardından hukukçular, lig maçlarının iptal edilmesi ihtimali ve tutuklananlara verilebilecek cezalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 05:49
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 05:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı gibi isimler dikkat çekti.

Maçlar iptal edilir mi? Hukukçular cevapladı: İşte verilebilecek cezalar

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'Maçlar iptal edilir mi?' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hukukçular, bahis ve şike soruşturmasının yanı sıra verilebilecek cezalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. NTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin artık bu duruma kayıtsız kalamayacağını belirten Hukukçusu Emin Özkurt şunları söyledi:

Maçlar iptal edilir mi? Hukukçular cevapladı: İşte verilebilecek cezalar

"Kendi maçınıza oynadığınız anda bahsi, müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum."

Maçlar iptal edilir mi? Hukukçular cevapladı: İşte verilebilecek cezalar

MERT HAKAN VE METEHAN'A CEZA YOLDA

Haklarında tutuklama kararı verilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın durumunu değerlendiren Emin Özkurt, "Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. PFDK'ya sevk edilirlerse ki edilmeme ihtimallerini görmüyorum, 6 aydan fazla ceza alırlarsa bunların sözleşmeleri de kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir" dedi.

Maçlar iptal edilir mi? Hukukçular cevapladı: İşte verilebilecek cezalar

TÜRKİYE LİGLERİNDE MAÇLAR İPTAL EDİLİR Mİ?

Geçmişte üzerine bahis yapılan maçların iptal edilip edilmeyeceğiyle de konuşan Özkurt, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor. Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez. Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan tutuklandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın ifadeleri ortaya çıktı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.