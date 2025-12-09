Maçlar iptal edilir mi? Hukukçular cevapladı: İşte verilebilecek cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı gibi isimler dikkat çekti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'Maçlar iptal edilir mi?' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hukukçular, bahis ve şike soruşturmasının yanı sıra verilebilecek cezalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. NTV'ye yaptığı açıklamada TFF'nin artık bu duruma kayıtsız kalamayacağını belirten Spor Hukukçusu Emin Özkurt şunları söyledi:

"Kendi maçınıza oynadığınız anda bahsi, müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum."

MERT HAKAN VE METEHAN'A CEZA YOLDA

Haklarında tutuklama kararı verilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın durumunu değerlendiren Emin Özkurt, "Futbolcuların diğer arkadaşlarıyla oynadıkları bahsin sonuçlarının gerçekleşmesi adına iletişimi söz konusuysa bu diğer futbolcuları da risk altına sokar. PFDK'ya sevk edilirlerse ki edilmeme ihtimallerini görmüyorum, 6 aydan fazla ceza alırlarsa bunların sözleşmeleri de kulüpleri tarafından tek taraflı haklı olarak feshedilebilir" dedi.

TÜRKİYE LİGLERİNDE MAÇLAR İPTAL EDİLİR Mİ?

Geçmişte üzerine bahis yapılan maçların iptal edilip edilmeyeceğiyle de konuşan Özkurt, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor. Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez. Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır."