 Nalan Güler Güven

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘bahis oynama’ soruşturması kapsamında tutuklanmaları istenen Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın verdikleri ifadelerin ayrıntıları gün yüzüne çıktı.Yandaş ifadesinde, "Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı’’ derken, Baltacı ise "Oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır’’ diye konuştu. Sancak ise emniyet aracı önündeki sözlerinin ne anlama geldiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılığa verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın ifadeleri ortaya çıktı.

"YASADIŞI BAHİS SİTELERİNDEN FUTBOL MÜSABAKALARININ SONUÇLARINA ASLA KUPON YAPMADIM"

Aylık gelirinin 3 buçuk milyon lira olduğunu belirten Mert Hakan Yandaş ifadesinde, "Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Şüpheli Ersen Dikmen isimli şahsa borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık" dedi.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın ifadeleri ortaya çıktı!

"FORMASINI GİYMİŞ OLDUĞUM HERHANGİ BİR TAKIM ADINA KUPON YAPMADIM"

Aylık gelirinin 1 buçuk milyon lira olduğunu belirten Metehan Baltacı ise ifadesinde, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi biri bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Ben bir yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup, şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın ifadeleri ortaya çıktı!

‘GÖRÜŞECEĞİZ’ DEMESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Şüphelilerden Murat Sancak ise ifadesinde, polis aracına binerken ‘Görüşeceğiz’ şeklinde bir söyleminin olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Buradaki kastım medyadaki şahıslara ilişkindir. Ben medyatik bir insan olduğum için ‘Görüşeceğiz, bay bay’ dedim. Kesinlikle yargıyı ve kamu kurumunu hedef almadım. Ben devletime bağlı bir insanım. Daha sonra avukatlarım aracılığıyla basın açıklaması yapıp, olayı aydınlattık ve adalete olan güvenimizi net bir dille ifade ettik" dedi.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın ifadeleri ortaya çıktı!

"BEN ŞİKEYE KARŞI BİR İNSANIM"

Sancak ifadesinin devamında, "Herhangi bir yasal veya illegal bahis sitesinde hesabım yoktur. Bugüne kadar da bahis oynamadım. Şike teklifi almadım ve şike teklifinde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim basın açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere ben şikeye karşı bir insanım. Böyle bir soruşturma kapsamında karşınızda olmak üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

#Spor
#Spor
