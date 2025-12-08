Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

Üniversite öğrencilerine yönelik ÖTV muafiyetini içeren yeni kanun teklifi kamuoyunda geniş yer buldu. Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde uygulanacak kriterler ve fiyat avantajları merak edilmeye başlandı.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ AKILLI TELEFON MODELLERİ

MHP’li İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde elektronik cihazlarda herhangi bir fiyat veya menşe kısıtlaması bulunmuyor. Öğrencilerin Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların üst segment telefonlarını ÖTV ödemeden alabilmesinin önü açılıyor. Teklif kapsamında ÖTV’nin kaldırılmasıyla birlikte yüksek fiyatlı modellerde ciddi indirimler görülecek ve öğrenciler, performans açısından çok daha geniş seçeneklere erişebilecek. Mevcut fiyatlar ile ÖTV’siz yeni fiyatların farkı hesaplandığında, bazı modellerde on binlerce liraya ulaşan tasarruf imkanı doğacak.

Fiyat avantajı örnekleri incelendiğinde, iPhone Air modeli için mevcut 97.332 TL’lik satış fiyatı ÖTV’siz olarak 65.332 TL’ye düşecek. Benzer şekilde iPhone 17 modeli için fiyat 77.999 TL’den 51.999 TL’ye, iPhone 17 Pro için ise 107.999 TL’den 71.999 TL’ye gerileyecek.

Samsung tarafında da Galaxy S25 modeli 61.999 TL’den 40.999 TL’ye düşecek. Samsung Galaxy S25 Ultra için fiyat 93.499 TL’den 62.332 TL’ye inerken, Galaxy Z Fold 7 modelinin 109.499 TL’den 72.999 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON ŞARTLARI

Yeni kanun teklifinde öğrencilerin elektronik cihaz alımında ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi için tek bir koşul belirtiliyor. Buna göre öğrenciler, satın aldıkları cihazları iki yıl boyunca satmadan ve devretmeden kullanmak zorunda olacak. Herhangi bir fiyat sınırlaması bulunmadığından öğrenciler, satın aldıkları cihazın bedeli ne olursa olsun aynı vergi muafiyetinden faydalanabilecek.

Mevcut uygulamada yalnızca 9.500 TL altındaki cihazlar için bir defaya mahsus vergi iadesi imkanı bulunurken bu koşul, piyasadaki model çeşitliliğini ciddi şekilde sınırlıyordu. Ayrıca fiyatı düşük olan cihazların öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle önceki sistem beklenen ilgiyi görmedi. Yeni teklifle birlikte bu sınırın tamamen kaldırılması, öğrencilerin güncel teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor.

AÖF ÖĞRENCİLERİ ÖTV'SİZ TELEFON ALABİLİR Mİ?

Yeni kanun teklifinde "üniversite öğrencileri" ibaresi kullanıldığından, düzenlemenin kabul edilmesi halinde AÖF öğrencilerinin de uygulamadan yararlanması bekleniyor. Daha önceki uygulamada da yükseköğretim statüsünde yer alan tüm üniversite öğrencileri bu kapsama dahil edilmişti. Teklif yasalaştığında kapsamda bir değişiklik yapılmadığı takdirde AÖF öğrencileri de cihazları ÖTV’siz alma hakkına sahip olabilecek.

AÖF öğrencilerinin de sürece dahil edilmesi, muafiyetten yararlanabilecek öğrenci sayısını önemli ölçüde artıracak. Başvuru detayları ve sürecin işleyişi ise Meclis’teki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte netleşecek. Kanun teklifinde aksi belirtilmediği sürece AÖF öğrencileri, diğer öğrencilerle aynı şartlar altında yani iki yıl boyunca cihazı satmama koşulu ile bu imkandan faydalanabilecek.