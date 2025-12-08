Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri belli oldu! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in açıkladığı yeni kanun teklifi, üniversite öğrencilerine elektronik cihaz alımlarında ÖTV muafiyeti getirilmesini içeriyor. Meclis’e sunulan teklife göre öğrenciler, fiyat ve menşe sınırlaması olmadan cep telefonu, bilgisayar ve tablet alışverişlerinde ÖTV ödemeyecek. İşte Öğrenciye ÖTV’siz akıllı telefon modelleri ve şartları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 21:34

Üniversite öğrencilerine yönelik ÖTV muafiyetini içeren yeni kanun teklifi kamuoyunda geniş yer buldu. Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde uygulanacak kriterler ve fiyat avantajları merak edilmeye başlandı.

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ AKILLI TELEFON MODELLERİ

MHP’li İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde elektronik cihazlarda herhangi bir fiyat veya menşe kısıtlaması bulunmuyor. Öğrencilerin Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların üst segment telefonlarını ÖTV ödemeden alabilmesinin önü açılıyor. Teklif kapsamında ÖTV’nin kaldırılmasıyla birlikte yüksek fiyatlı modellerde ciddi indirimler görülecek ve öğrenciler, performans açısından çok daha geniş seçeneklere erişebilecek. Mevcut fiyatlar ile ÖTV’siz yeni fiyatların farkı hesaplandığında, bazı modellerde on binlerce liraya ulaşan tasarruf imkanı doğacak.

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

Fiyat avantajı örnekleri incelendiğinde, iPhone Air modeli için mevcut 97.332 TL’lik satış fiyatı ÖTV’siz olarak 65.332 TL’ye düşecek. Benzer şekilde iPhone 17 modeli için fiyat 77.999 TL’den 51.999 TL’ye, iPhone 17 Pro için ise 107.999 TL’den 71.999 TL’ye gerileyecek.

Samsung tarafında da Galaxy S25 modeli 61.999 TL’den 40.999 TL’ye düşecek. Samsung Galaxy S25 Ultra için fiyat 93.499 TL’den 62.332 TL’ye inerken, Galaxy Z Fold 7 modelinin 109.499 TL’den 72.999 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON ŞARTLARI

Yeni kanun teklifinde öğrencilerin elektronik cihaz alımında ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi için tek bir koşul belirtiliyor. Buna göre öğrenciler, satın aldıkları cihazları iki yıl boyunca satmadan ve devretmeden kullanmak zorunda olacak. Herhangi bir fiyat sınırlaması bulunmadığından öğrenciler, satın aldıkları cihazın bedeli ne olursa olsun aynı vergi muafiyetinden faydalanabilecek.

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

Mevcut uygulamada yalnızca 9.500 TL altındaki cihazlar için bir defaya mahsus vergi iadesi imkanı bulunurken bu koşul, piyasadaki model çeşitliliğini ciddi şekilde sınırlıyordu. Ayrıca fiyatı düşük olan cihazların öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle önceki sistem beklenen ilgiyi görmedi. Yeni teklifle birlikte bu sınırın tamamen kaldırılması, öğrencilerin güncel teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor.

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

AÖF ÖĞRENCİLERİ ÖTV'SİZ TELEFON ALABİLİR Mİ?

Yeni kanun teklifinde "" ibaresi kullanıldığından, düzenlemenin kabul edilmesi halinde AÖF öğrencilerinin de uygulamadan yararlanması bekleniyor. Daha önceki uygulamada da yükseköğretim statüsünde yer alan tüm üniversite öğrencileri bu kapsama dahil edilmişti. Teklif yasalaştığında kapsamda bir değişiklik yapılmadığı takdirde AÖF öğrencileri de cihazları ÖTV’siz alma hakkına sahip olabilecek.

Öğrenciye ÖTV’siz telefon modelleri! Vergisiz telefon için tek şart var

AÖF öğrencilerinin de sürece dahil edilmesi, muafiyetten yararlanabilecek öğrenci sayısını önemli ölçüde artıracak. Başvuru detayları ve sürecin işleyişi ise Meclis’teki görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte netleşecek. Kanun teklifinde aksi belirtilmediği sürece AÖF öğrencileri, diğer öğrencilerle aynı şartlar altında yani iki yıl boyunca cihazı satmama koşulu ile bu imkandan faydalanabilecek.

ETİKETLER
#akıllı telefon
#üniversite öğrencileri
#Ötv Muafiyeti
#Öğrenci Indirimi
#Yeni Kanun Teklifi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.