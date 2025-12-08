Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması: Gidecek mi kalacak mı merak ediliyordu!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un vedası gündemi meşgul ederken, yıldız futbolcudan da açıklamalar geldi. Halihazırdaki kadro dışı kararına değinen Cenk Tosun, 'ben affedilecek bir şey yapmadım ki' dedi.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması: Gidecek mi kalacak mı merak ediliyordu!
'de kadro dışı bırakılan , son sürece dair düşüncelerini paylaştı. Esasen ise deneyimli golcü, Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Sarı lacivertli yönetim tarafından kendisi hakkında verilen kararla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Ben ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım! Ben affedilecek bir şey yapmadım ki! Geri çağrılmayı bekliyorum ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması: Gidecek mi kalacak mı merak ediliyordu!

CENK TOSUN NE ZAMANDIR KADROYA ALINMIYOR

Fenerbahçe Kulübü'nden 12 Ekim 2025 tarihinde yapılan bilgilendirmede, " A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." denilmişti. Ayrıca devi; bugün yapılan duyuruyla, Rodrigo Becao'nun da kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması: Gidecek mi kalacak mı merak ediliyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE KİMLER 'GÖNDERİLECEKLER' LİSTESİNDE?
Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları kapsamında; İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski'ye, yeni bir takım bulmaları söylendi.
#Futbol
#Futbol
#süper lig
#cenk tosun
#Fenerbahçe
#Kadro Dışı
#Spor
