Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması: Gidecek mi kalacak mı merak ediliyordu!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, son sürece dair düşüncelerini paylaştı. Esasen ise deneyimli golcü, Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Sarı lacivertli yönetim tarafından kendisi hakkında verilen kararla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Ben ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım! Ben affedilecek bir şey yapmadım ki! Geri çağrılmayı bekliyorum ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN NE ZAMANDIR KADROYA ALINMIYOR

Fenerbahçe Kulübü'nden 12 Ekim 2025 tarihinde yapılan bilgilendirmede, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." denilmişti. Ayrıca Süper Lig devi; bugün yapılan duyuruyla, Rodrigo Becao'nun da kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.