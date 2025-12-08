Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Beykoz'da kız kardeşi iddiası cinayetle bitti: Genç tamiratçı vurularak öldürüldü

İstanbul Beykoz Paşamandıra Mahallesi'nde çıkan tartışma, kanlı bir cinayete dönüştü. Ev sahibi V.A., kız kardeşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 26 yaşındaki Yusuf Emir Güner'i silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki ev sahibi V.A. ile evde tadilat yapan 26 yaşındaki Yusuf Emir Güner arasında V.A.’nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine çıktı.

ARBEDEDE OMZUNDAN VURULAN GENÇ KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında yaşandı. Güner’in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya başlayan Güner’in peşinden giden V.A., yanındaki silahla ateş ederek Güner’i omzundan vurdu. Ağır yaralanan genç yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz'da kız kardeşi iddiası cinayetle bitti: Genç tamiratçı vurularak öldürüldü

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner için bugün Çavuşbaşı Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip namazı kılındı. Cenazeye Güner’in ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güner, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşbaşı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beykoz'da kız kardeşi iddiası cinayetle bitti: Genç tamiratçı vurularak öldürüldü
