Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Beykoz'un en güzel yerine konumlu 186 odalık otel artık evsiz ve tinercilerin oldu!

İstanbul Beykoz'da deniz manzarasıyla bir zamanların popüler otellerinden olan Legend Otel yıllardır süren hukuki süreç ve sahipsizlik neticesinde harap hale geldi. 2017'den itibaren mahkemesi süren otel, artık tinerci ve evsizlerin meskeni haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 14:32

'da manzarasıyla kendine hayran bıraktıran 186 odalı dev tesisin içi ve dışı, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen, odaları dağılan otelin son hali havadan görüntülendi.

Beykoz'un en güzel yerine konumlu 186 odalık otel artık evsiz ve tinercilerin oldu!

2017'DEN İTİBAREN SAHİPSİZ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2017 yılında oteli 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarmış, ancak ihale sonuçlanmadan süreç mahkemeye taşınmıştı. Aradan geçen 8 yıla rağmen otelin akıbeti hâlâ netleşmedi. Otelin mülkiyet durumu ve geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, bölge sakinleri ve çevrede yaşayanlar yıllardır atıl halde bekleyen yapının tehlike saçtığını belirtiyor.

Beykoz'un en güzel yerine konumlu 186 odalık otel artık evsiz ve tinercilerin oldu!

"MİLLİ SERVET YOK OLUYOR"

Bölgede fotoğrafçılık yapan Tolga Aray, otelin her geçen yıl daha da kötü duruma düştüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık dört senedir geliyorum. Çekim yapıyoruz arkadaşlarla. olmaması biraz sıkıntı. Çünkü ben her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu görmeye başladım. Aşağıda kumsal çok güzel aslında. Riva Kumsalı gibi değerlendirilebilir. Fakat o kadar bakımsız ki insanın içi acıyor. Özellikle Antalya gibi yerlerde böyle bir büyük alan görebiliyorsunuz. Otelin diğer tarafları gerçekten çok geniş ve o alanlar normalde milli servet. İnsanın içi acıyor. Biz fotoğrafçı olarak çok mutluyuz. İnsanların böyle yerleri bulması gerçekten çok zor biliyorsunuz Türkiye'de. Ama bu değeri de kaybetmemek gerekiyor. Belki güvenlik olsa gelenler biraz daha dikkat eder Onun varlığı burada insanların daha bakımlı davranmasına daha dikkat etmesine yol açar. Milyonlarca lira belki de milyonlarca dolar burada olmuş durumda. Ne kadar kamu değil kişisel olsa da bir kişiye de ait olsa burası sonuçta burası bizim ülkemizin maddi imkanlarla yapılmış bir yer. Sahip çıkılması lazım" dedi.

Beykoz'un en güzel yerine konumlu 186 odalık otel artık evsiz ve tinercilerin oldu!

"BOŞ BIRAKILMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Fotoğraf çekimine geldiğini ifade eden Melih Sezgin ise "Bu kadar büyük bir alanın bu şekilde boş bırakılması belediye taraflarından hiçbir şekilde kontrol edilmemesi çok üzücü. Çünkü her türlü insan tipi görebiliyoruz burada. Biz buraya bugün çekime geldik İnsanlar buraya genelde kafa dinlemeye alkol kullanmaya vesaireye geliyor ama kimisi de mangala geliyor. Her yer cam kırığı. Her an bir tehlike görebileceğin bir gece burası çok karanlıktır eminim ki her türlü şey dönüyordur yani. Güzel bir koy aslında. Yazın da denize girip yüzebildiğim bir koy ama fakat baktığında bunu kötü niyetli kullanmak isteyen insan tipleri çok olduğu için çok rahat kullanılabilir yani" diye konuştu.

Beykoz'un en güzel yerine konumlu 186 odalık otel artık evsiz ve tinercilerin oldu!

GECELERİ UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI CİRİT ATIYOR!

Yakın çevrede yaşayanlar, otelin geceleri madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu, içeride ve tahribatın sürdüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, otelin ya güvenlik altına alınmasını ya da yeniden turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Beykoz'un en güzel yerine konumlu 186 odalık otel artık evsiz ve tinercilerin oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrailliler ülkeyi terk ediyor! Portekiz büyükelçiliği önünde kilometrelerce pasaport kuyruğu
Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu
ETİKETLER
#hırsızlık
#otel
#beykoz
#güvenlik
#Riva
#Talan
#Atıl Tesis
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.