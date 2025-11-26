Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu

İsviçre'nin Quinto köyünün yukarısında bulunan Gottardo Sanatoryumu, eskiden bir verem kliniğiydi. Şimdilerde ise yeni sahibini arıyor. Bina satışa kondu, açık artırmaya ile satılacak. Başlangıç fiyatı ise 125 milyon 888 bin TL olarak belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 10:43

En son 1962 yılında bir verem hastasının tedavi edildiği eski klinik şimdilerde satılıyor. 'nin Quinto köyünün yukarısında bulunan Gottardo Sanatoryumu, açık artırmayla satılacak. 63 yıldır öylece duran bina için başlangıç fiyatı olarak 2,4 milyon İsviçre frangı yani 125 milyon 888 bin TL fiyat biçildi.

Corriere del Ticino gazetesinin haberine göre, Gottardo Sanatoryumu, ülkenin en ünlü "Terk Edilmiş Mekanları" (Lost Place) arasında kabul ediliyor.

Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu

ESKİ VEREM KLİNİĞİ

Birinci Dünya Savaşı esnasında yaralı ve hasta askerler için askeri hastane olarak hizmet veren bina, ardından "Sanatorio Popolare Cantonale di Piotta" adıyla özellikle verem (tüberküloz) hastalarının tedavi edildiği önemli bir merkez olarak kullanıldı. O zamandan beri ise terk edilmiş, boş bir bina olarak kaldı.

Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu

FENOMENLERİN UĞRAK NOKTASI

Özellikle son yıllarda sosyal medyada küresel bir 'Kayıp yer' olarak fenomenlerin uğrak mekanı haline geldi. Issız oteller, çürüyen eğlence parkları veya sahipsiz depolar gibi terk edilmiş yerler, doğanın yavaşça geri aldığı bu "hayalet mekanları" arayan dünya çapındaki hayranları kendine çekti.

Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu

Binaya giriş yasak olsa da fenomenler, bu yasağı delerek içerisinde fotoğraflar, videolar çekiyorlar. Hatta burada izinsiz partiler bile düzenleniyor.

Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu

KIŞ SPORLARI PLANI İPTAL OLDU

Sanatoryum, kış sporlarına adanmış bir eğitim merkezine dönüştürülebilirdi, ancak projenin arkasındaki şirket olan Ice Sport International Academy SA iflas etti. Şirketin başında bulunan Kazak girişimci Timur Azimov, dokuz yıl önce Kanton'dan 750.000 frank karşılığında tesisi satın aldı. Şimdi ise satışa çıktı.

Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadın cinayetinin cezası artık ömür boyu hapis! İtalya'da yasa tasarısı kabul edildi
Trump Beyaz Saray'da hindileri karşıladı, onlar için resmi af çıkardı
ETİKETLER
#isviçre
#video
#Eski Hastane
#Terk Edilmiş Bina
#Kayıp Yer
#Fotografi
#Eski Doku
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.