Ünlü 'terk edilmiş yer' satışa çıktı: 'Perili' denilen eski verem kliniğinin fiyatı belli oldu

En son 1962 yılında bir verem hastasının tedavi edildiği eski klinik şimdilerde satılıyor. İsviçre'nin Quinto köyünün yukarısında bulunan Gottardo Sanatoryumu, açık artırmayla satılacak. 63 yıldır öylece duran bina için başlangıç fiyatı olarak 2,4 milyon İsviçre frangı yani 125 milyon 888 bin TL fiyat biçildi.

Corriere del Ticino gazetesinin haberine göre, Gottardo Sanatoryumu, ülkenin en ünlü "Terk Edilmiş Mekanları" (Lost Place) arasında kabul ediliyor.

ESKİ VEREM KLİNİĞİ

Birinci Dünya Savaşı esnasında yaralı ve hasta askerler için askeri hastane olarak hizmet veren bina, ardından "Sanatorio Popolare Cantonale di Piotta" adıyla özellikle verem (tüberküloz) hastalarının tedavi edildiği önemli bir merkez olarak kullanıldı. O zamandan beri ise terk edilmiş, boş bir bina olarak kaldı.

FENOMENLERİN UĞRAK NOKTASI

Özellikle son yıllarda sosyal medyada küresel bir 'Kayıp yer' olarak fenomenlerin uğrak mekanı haline geldi. Issız oteller, çürüyen eğlence parkları veya sahipsiz depolar gibi terk edilmiş yerler, doğanın yavaşça geri aldığı bu "hayalet mekanları" arayan dünya çapındaki hayranları kendine çekti.

Binaya giriş yasak olsa da fenomenler, bu yasağı delerek içerisinde fotoğraflar, videolar çekiyorlar. Hatta burada izinsiz partiler bile düzenleniyor.

KIŞ SPORLARI PLANI İPTAL OLDU

Sanatoryum, kış sporlarına adanmış bir eğitim merkezine dönüştürülebilirdi, ancak projenin arkasındaki şirket olan Ice Sport International Academy SA iflas etti. Şirketin başında bulunan Kazak girişimci Timur Azimov, dokuz yıl önce Kanton'dan 750.000 frank karşılığında tesisi satın aldı. Şimdi ise satışa çıktı.