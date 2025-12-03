Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Engelli hükümlü ve tutuklular açık görüş yapabilecek

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu özel gün vesilesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu karar ile engelli tutuklu ve hükümlüler, 3-7 Aralık tarihleri arasında aileleriyle daha samimi bir ortamda görüşme fırsatı bulacak.

https://x.com/yilmaztunc/status/1995957562525589574