 Berrak Arıcan Baş

Trump Beyaz Saray'da hindileri karşıladı, onlar için resmi af çıkardı

Donald Trump, Beyaz Saray'da isimleri Waddle ile Gobble olan iki hindiyi kırmızı halıda karşıladı. Hindilerle sohbet eden Trump, hindiler için resmi af çıkardı.

26.11.2025
saat ikonu 09:16
26.11.2025
saat ikonu 09:16

ABD lideri , Şükran Günü öncesi geleneğini pas geçmedi. Beyaz Saray'ın bahçesinde, kırmızı halıda hindileri karşılayan Trump, onlarla sohbet etti. İsimleri Waddle ve Gobble olan hindiler kürsüye çıktı. Trump bu hayvanlar için resmi af çıkardı.

ABD'nin eski geleneklerinden biri olan hindiler için af, Şükran Günü öncesinde gerçekleşiyor. Başkan Trump, bu gelenek kapsamında hindileri affettiğini söyledi ve ''Başkanlık yetkisini kullanarak kuşları akşam yemeği olmaktan kurtardığını'' belirtti.

Trump Beyaz Saray'da hindileri karşıladı, onlar için resmi af çıkardı

Trump kalabalığa dönüp “Şimdi Gobble’a ve Waddle’a gidelim. Waddle bu arada ortada yok ama sorun değil. Buradaymış gibi yapacağız. Bekledikleri hediyeyi veriyoruz. Nazikçe söylüyorum. Gobble, affedildin” dedi.

Trump Beyaz Saray'da hindileri karşıladı, onlar için resmi af çıkardı

JOE BIDEN'I ATLAMADI

Öte yandan Trump bu durumda da eski Başkan 'a değinmeden geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda Biden'ın 'oto imza' makinesi kullandığını söyleyen ABD lideri, bu affın geçersiz olduğunu ifade etti.

Trump, ''Geçen yıl Peach ve Blossom adlı hindiler bulundu. İşlenmek üzere yoldalardı yani öldürüleceklerdi. Ama o yolculuğu ben durdurdum. Onları da resmen affediyorum. Şükran Günü yemeğinde servis edilmeyecekler. Tam zamanında kurtardık'' dedi.

Trump Beyaz Saray'da hindileri karşıladı, onlar için resmi af çıkardı

HİNDİLERE BAŞKANLIK AFFI

Başkanların Şükran Günü hindilerini sofradan kurtarması daha önce de görülse de resmi başkanlık affı geleneği 1989’da George H. W. Bush’un bir kuşa “başkanlık affı” vermesiyle başlamıştı.

Trump Beyaz Saray'da hindileri karşıladı, onlar için resmi af çıkardı

Waddle ve Gobble bundan sonra hayatlarının geri kalanını Kuzey Karolina hükümet kampüsünde geçirecek.

