15°
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD yolcusu: Barış planını Başkan Trump ile görüşecek

Ukrayna, barış planı görüşmelerinin ardından ABD'ye gidecek Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmenin kasım ayı sonuna kadar gerçekleşeceğini bildirdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD yolcusu: Barış planını Başkan Trump ile görüşecek
Başkanı yönetiminin sunduğu barış planı görüşmeleri 'de gerçekleşti. Bu görüşmelerin ardından lideri 'nin ABD'ye gideceği açıklandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile barış planını görüşmek üzere bu hafta Washington'a gideceğini belirtti.

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD yolcusu: Barış planını Başkan Trump ile görüşecek

''ANLAŞMAYA VARILMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ''

Zelenskiy, "Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cenevre'de yapılan verimli ve yapıcı görüşmelerin yanı sıra Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme yönündeki kararlı çabalarını takdir ediyoruz. Cenevre'de görüşülen anlaşmanın temel şartları konusunda heyetlerimiz ortak bir anlayışa vardı. Bundan sonraki adımlarımızda Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı'nın (Zelenskiy'nin) kasım ayında uygun olan en erken tarihte ABD'ye bir ziyaret düzenleyerek son adımları tamamlamasını ve Başkan Trump ile bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

