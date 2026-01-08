Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Kongresi bütçede uzlaşamazsa federal hükümet kapanabilir. Analistlere göre bu senaryoda veri akışı kesilecek, piyasalar “kör uçuşa” geçecek ve sert satışlar gündeme gelebilir.
Amerikan borsaları için sıradan bir takvim maddesi gibi görünen 30 Ocak, bu kez fazlasıyla kritik. Washington’da bütçe konusunda anlaşma sağlanamazsa federal hükümet kapanacak. Bu da Wall Street’in yön bulmakta en çok güvendiği ekonomik verilerin bir süreliğine ortadan kaybolması anlamına geliyor.
Piyasa oyuncuları istihdam verileri ve Fed toplantılarına odaklanmışken, kulislerde bu tarih için farklı bir tedirginlik konuşuluyor. Barchart analizlerinde, yatırımcıların 30 Ocak’ı “siyasi gürültü” diye geçiştirmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Hatırlatmakta fayda var: Geçen yıl yaşanan 43 günlük rekor kapanma hâlâ hafızalarda.
Siyasi kilitlenmeler piyasaları her zaman dalgalandırır, doğru. Ancak bu kez riskin dozu daha yüksek. Bazı analistlere göre hükümetin kapanması halinde ocak ayı sonunda Amerikan borsalarında “tam ölçekli bir borsa çöküşü” ihtimali göz ardı edilemez.
Bu karamsar senaryonun merkezinde ise tek bir kelime var: belirsizlik. Kongre bütçe ya da geçici finansman konusunda uzlaşamazsa, Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kritik kurumlar faaliyetlerini askıya alacak.
Böyle bir tabloda istihdam, GSYİH ve enflasyon gibi piyasaya yön veren makro veriler ya açıklanamayacak ya da ertelenecek. Uzmanlar, yatırımcıların fiilen “kör uçuş” yapmak zorunda kalacağını söylüyor. Yani ortada veri yok, yön yok… Bu durum özellikle finans ve perakende gibi hassas sektörlerde irrasyonel fiyatlamaları ve sert satışları tetikleyebilir.
Hükümet kapanmasının bedeli yalnızca borsayla sınırlı kalmıyor. ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) verilerine göre, 2025’te sona eren son uzun soluklu kapanma süreci ABD ekonomisine yaklaşık 11 milyar dolar zarar verdi. Yüz binlerce federal çalışanın maaş alamaması, tüketici harcamalarını ve yerel ekonomileri doğrudan vurdu. Zincirleme etki, kısa sürede hissedildi.
Elbette madalyonun diğer yüzü de var. Tarihsel veriler, piyasaların bu tür krizlere zaman zaman şaşırtıcı bir direnç gösterdiğini de ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılki rekor kapanma döneminde S&P 500 Endeksi yüzde 2,4 yükselerek rekor kırmış, altın fiyatları ise tarihi zirveleri test etmişti.