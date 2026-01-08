Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

Amerikan borsaları için sıradan bir takvim maddesi gibi görünen 30 Ocak, bu kez fazlasıyla kritik. Washington’da bütçe konusunda anlaşma sağlanamazsa federal hükümet kapanacak. Bu da Wall Street’in yön bulmakta en çok güvendiği ekonomik verilerin bir süreliğine ortadan kaybolması anlamına geliyor.

Piyasa oyuncuları istihdam verileri ve Fed toplantılarına odaklanmışken, kulislerde bu tarih için farklı bir tedirginlik konuşuluyor. Barchart analizlerinde, yatırımcıların 30 Ocak’ı “siyasi gürültü” diye geçiştirmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Hatırlatmakta fayda var: Geçen yıl yaşanan 43 günlük rekor kapanma hâlâ hafızalarda.