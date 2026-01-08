Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

Ocak 08, 2026 17:32
1
Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

ABD Kongresi bütçede uzlaşamazsa federal hükümet kapanabilir. Analistlere göre bu senaryoda veri akışı kesilecek, piyasalar “kör uçuşa” geçecek ve sert satışlar gündeme gelebilir.

2
Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

Amerikan borsaları için sıradan bir takvim maddesi gibi görünen 30 Ocak, bu kez fazlasıyla kritik. Washington’da bütçe konusunda anlaşma sağlanamazsa federal hükümet kapanacak. Bu da Wall Street’in yön bulmakta en çok güvendiği ekonomik verilerin bir süreliğine ortadan kaybolması anlamına geliyor.

Piyasa oyuncuları istihdam verileri ve Fed toplantılarına odaklanmışken, kulislerde bu tarih için farklı bir tedirginlik konuşuluyor. Barchart analizlerinde, yatırımcıların 30 Ocak’ı “siyasi gürültü” diye geçiştirmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Hatırlatmakta fayda var: Geçen yıl yaşanan 43 günlük rekor kapanma hâlâ hafızalarda.

3
Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

“TAM ÖLÇEKLİ ÇÖKÜŞ” UYARISI

Siyasi kilitlenmeler piyasaları her zaman dalgalandırır, doğru. Ancak bu kez riskin dozu daha yüksek. Bazı analistlere göre hükümetin kapanması halinde ocak ayı sonunda Amerikan borsalarında “tam ölçekli bir borsa çöküşü” ihtimali göz ardı edilemez.

Bu karamsar senaryonun merkezinde ise tek bir kelime var: belirsizlik. Kongre bütçe ya da geçici finansman konusunda uzlaşamazsa, Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kritik kurumlar faaliyetlerini askıya alacak.

4
Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

VERİ YOKSA, PUSULA DA YOK

Böyle bir tabloda istihdam, GSYİH ve enflasyon gibi piyasaya yön veren makro veriler ya açıklanamayacak ya da ertelenecek. Uzmanlar, yatırımcıların fiilen “kör uçuş” yapmak zorunda kalacağını söylüyor. Yani ortada veri yok, yön yok… Bu durum özellikle finans ve perakende gibi hassas sektörlerde irrasyonel fiyatlamaları ve sert satışları tetikleyebilir.

5
Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

EKONOMİYE FATURASI AĞIR

Hükümet kapanmasının bedeli yalnızca borsayla sınırlı kalmıyor. ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) verilerine göre, 2025’te sona eren son uzun soluklu kapanma süreci ABD ekonomisine yaklaşık 11 milyar dolar zarar verdi. Yüz binlerce federal çalışanın maaş alamaması, tüketici harcamalarını ve yerel ekonomileri doğrudan vurdu. Zincirleme etki, kısa sürede hissedildi.

6
Wall Street’te geri sayım: 30 Ocak alarmı

GEÇMİŞ NE SÖYLÜYOR?

Elbette madalyonun diğer yüzü de var. Tarihsel veriler, piyasaların bu tür krizlere zaman zaman şaşırtıcı bir direnç gösterdiğini de ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılki rekor kapanma döneminde S&P 500 Endeksi yüzde 2,4 yükselerek rekor kırmış, altın fiyatları ise tarihi zirveleri test etmişti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.