TGRT Haber
Yaşam
Manisa'da rögarda bebek alarmı! Acı ihbar için ekipler seferber oldu

Manisa'da bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve MASKİ ekipleri alarma geçti. Ekiplerin çalışması sonucunda herhangi bir ceset belirtisi bulunmadı.

Manisa'da rögarda bebek alarmı! Acı ihbar için ekipler seferber oldu
Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtı.

Manisa'da rögarda bebek alarmı! Acı ihbar için ekipler seferber oldu

"POŞET İÇİNDE BEBEK CESEDİ GÖRDÜM" İHBARI

Rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.

Manisa'da rögarda bebek alarmı! Acı ihbar için ekipler seferber oldu

EKİPLERİN ARAMASINDA FARKLI BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iddia üzerine rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, bebeğin görüldüğü öne sürülen kanalizasyon hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı.

Manisa'da rögarda bebek alarmı! Acı ihbar için ekipler seferber oldu

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, kanalizasyonun aktığı yöndeki diğer rögar kapaklarını da açarak arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

#Yaşam
