Google Play App Store
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Hastanede topuk kanı krizi! Bebeklerine kayyum atanabilir: "Çocuğun adı 'firari bebek' kaldı"

Adana'da yaşayan Mahmut ve Ülviye Deniz çifti yeni doğan bebeklerinden topuk kanının alınmaması için evrak imzaladı. İmzaladıkları evraka rağmen çocuklarından kan alındığını belirte çift, evlatlarına kayyum atanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Mahmut Deniz, "Bizim evladımız belediye veya şirket değil, kayyum atanmasını istemiyoruz. Dava açılmasın" ifadelerini kullandı.

Hastanede topuk kanı krizi! Bebeklerine kayyum atanabilir:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
10:20
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
10:33

Mahmut ve Ülviye Deniz çiftinin Fahretdin ismini verdikleri evlatları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çift bebeklerinden topuk kanı alınmaması için evraklar imzaladı ve aşı yapılmasını istemedi. Ancak ailenin iddiasına göre, bebeklerinden topuk kanı izinsiz şekilde alındı. Doktorlar ise aileye topuk kanı aldırmadıkları için dava açılacağını ve bebeklerine kayyum atanabileceğini belirtti.

Hastanede topuk kanı krizi! Bebeklerine kayyum atanabilir: "Çocuğun adı 'firari bebek' kaldı"

İSTENMEMESİNE RAĞMEN BEBEKTEN TOPUK KANI ALINMIŞ

Bunun üzerine baba Deniz, hastanenin başhekim yardımcısıyla süreç hakkında konuşmaya gitti. Bu süreçte ise yine iddiaya göre hemşireler yeni doğan Fahretdin'den topuk kanı aldı. Başhekim yardımcısının yanından geldikten sonra eşinin beyanı üzerine durumdan haberdar olan baba Deniz, doktorlarla görüştü ve "Kanı almamız lazımdı, sarılık durumuna bakmamız için gerekliydi" yanıtını aldı. Bu yanıt üzerine baba Deniz, eşi ve evladını hastaneden götürdü.

Hastanede topuk kanı krizi! Bebeklerine kayyum atanabilir: "Çocuğun adı 'firari bebek' kaldı"

"BEBEĞİMİN ADI 'FİRARİ BEBEK' OLARAK KALDI"

Yaşadıklarını anlatan baba Mahmut Deniz, "Cuma günü evladımız dünyaya geldi. Daha sonrasında aşı yaptırmak istemediğimizi ve topuk kanı aldırmak istemediğimizi söyledik. Ardından doktor eşimin yanına gelip, 'topuk kanı aldırmadığınız için hakkınızda dava açılacak, çocuğunuza kayyum atanabilir. Hastaneden giderseniz firari olarak yazılırsınız' demişler. Ben başhekim yardımcısıyla konuşurken 'topuk kanı alıp aşı vurun ancak çocuğumun başına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Bu sorumluluğu kabul edin, bana yazılı kağıda imza verin' dedim. O da böyle bir sorumluluğu kabul edemeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Ayrıca hastane yönetiminin kendilerine hastaneden çıkmaları durumunda 'firari' olacaklarını beyan ettiğini de öne süren Deniz, "Benim bebeğimin adı 'firari bebek' olarak kaldı. Benim çocuğuma kayyum atanacakmış. Bizim çocuğumuza bizden daha iyi kimse bakamaz" diye konuştu.

Hastanede topuk kanı krizi! Bebeklerine kayyum atanabilir: "Çocuğun adı 'firari bebek' kaldı"

"BENİM ÇOCUĞUM BELEDİYE Mİ KAYYUM ATANIYOR?"

"Topuk kanı vermek istemediğimize dair imza vermemize rağmen kan alındı" iddiasında bulunan Deniz, "Çocuğumuzun topuğundan zaten kan almışlar. Beden dokunulmazlığını ihlal etmişler. Biz bunun için savaş veriyorduk. Çocuğumuzun bedenine zarar gelmesin diye savaşıyorduk, bunu da ihlal etmişler. Bizden herhangi bir yazılı imza almadılar. Biz topuk kanı vermek istemediğimize dair imza vermemize rağmen topuk kanı aldılar. Bundan dolayı bize dava süreci açılacağı söylendi. Hem dava açılmasını, hem de para cezası, kayyum atanması gibi cezalar olabilirmiş. Örneklerini gördük daha öncesinde. Bunları kabul etmiyorum" diye konuştu.
"Benim çocuğum belediye mi ki kayyum atansın" diyerek yaşadıklarına tepki gösteren Deniz, "Benim çocuğum ve eşim gayet sağlıklı. Benim çocuğum belediye mi ki, şirket mi ki, mal mı ki kayyum atanıyor. Eşimin sütü kesildi bu olaylardan sonra. Gerekli desteği bekliyoruz" dedi.

Ailenin avukatı Cüneyt Bülent Şeker ise, "Bana göre bugün çocuğa yapılacak test ve tedavilere karar verme konusunda en güvenilir el anne-babanın elidir. Çünkü çocuğunu menfaatsiz seven, onun üstün yararını gerçekten düşünen anne babadır. Sağlık sektörünün çocuğa müdahalesi istisnai durumlarda olmalı ve zaruri bir sebebe dayanmalıdır" şeklinde konuştu.
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ise topuk kanı vermeyi kabul etmeyenlerle ilgili prosedürün bakanlık tarafından belirlendiğini ve uygulandığını bildirdi.

#Yaşam
