Adliye soygununun arkasındaki çete ortaya çıktı! Altınları konvoyla götürdüler: Soyguna katılanlara kişi başı 200 bin euro

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde gerçekleştirilen adli emanet soygunun arkasında çete ortaya çıktı. İstanbul’dan Ağrı’ya kadar uzanan film gibi soygunda çetenin, çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Doğubayazıt'a götürdükleri belirlendi. İşte Türkiye'nin gündeminde düşmeyen soygunla ilgili yeni detaylar...

Büyükçekmece Adliyesi'nde 13 Kasım'da adli emanetten yapılan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş soygunu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 50 adrese yapılan baskında yakalanan 16 kişiden biri itirafçı oldu.

Adliye soygununun arkasındaki çete ortaya çıktı! Altınları konvoyla götürdüler: Soyguna katılanlara kişi başı 200 bin euro

Erdal Timurtaş'ın yaptığı soygunun aslında profesyonel bir çetenin işi olduğu ortaya çıktı. Soygunun gerçekleştiği 13 Kasım günü, çete üyelerinin içinde bulunduğu kiralık iki araç adliye çevresinde hazır bekledi.

Adliye soygununun arkasındaki çete ortaya çıktı! Altınları konvoyla götürdüler: Soyguna katılanlara kişi başı 200 bin euro

ALTIN VE GÜMÜŞLERİ ÇETE ÜYELERİNE TESLİM ETTİ

Firari Erdal Timurtaş, market arabasına koyduğu altın - gümüşleri adliye dışına çıkardı ve çete üyelerine teslim etti.

Adliye soygununun arkasındaki çete ortaya çıktı! Altınları konvoyla götürdüler: Soyguna katılanlara kişi başı 200 bin euro

ÇETE LİDERLERİ FİRARİ

Çetenin lideri olduğu iddia edilen ve İstanbul'da "Muhammet Celali" ismiyle bilinen Muhammet Seferoğlu’nun soygun sırasında araçta olduğu belirlendi. Muhammet Seferoğlu kuzeni Muhammet Efe ile birlikte firari olduğu öğrenildi.

Adliye soygununun arkasındaki çete ortaya çıktı! Altınları konvoyla götürdüler: Soyguna katılanlara kişi başı 200 bin euro

SOYGUNA KATILANLARA 200 BİN EURO DAĞITTI

Timurtaş'tan altınları alan bu üç isim altınları kuyumcularda bozdurarak, kendilerine şuanda el konulmuş halde olan lüks araçlar aldı. Bu 3 şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı.

Adliye soygununun arkasındaki çete ortaya çıktı! Altınları konvoyla götürdüler: Soyguna katılanlara kişi başı 200 bin euro

OTO GALERİ FİRMASI KURDULAR

Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi.

Adliye soygununun arkasındaki çete ortaya çıktı! Altınları konvoyla götürdüler: Soyguna katılanlara kişi başı 200 bin euro

12 ARAÇLIK KONVOY

Altınları bozdurdukları paralar ile 4 adet özel koruma kiralayıp, altınları bozdurmalarından elde ettikleri deste deste eurolar ve bir kısım altınları bu araçlara doldurdu. İstanbul'dan yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki memleketleri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine 12 araçlık konvoy halinde hareket ettiler.

