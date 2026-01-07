Adliye soygununda flaş gelişme! Vurgundan sonra Ağrı'da toplantı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 13 Kasım’daki adli emanet kasası soygunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

"BENİM SUÇUM YOK, BENİ KULLANDILAR"

Firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Dosyada yer alan bilgilere göre; gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. İtirafçının verdiği bilgiler üzerine soruşturmanın seyri değişti.

SOYGUNDAN SONRA AĞRI’DA TOPLANTI YAPMIŞLAR

Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin soygundan sonra Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı, soygunun açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları öğrenildi.

OTO GALERİ ŞİRKETİ KURDULAR

Yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen suç gelirinin ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Adli emanetten çalınan parayla bir galeri firması kurulduğu ve galeri bünyesinde araç satın alındığı tespit edildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, satın alına araçların tamamına el kondu. Soygunun organize bir yapı tarafından planlandığı tespit edildi. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen Muhammet S.'nin, İstanbul’da ‘Muhammet Celali’ ismiyle bilindiği, soygun sırasında araç içerisinde olduğu belirlendi.

2 KİŞİ FİRARİ

Muhammet S.'nin kuzeni Muhammet E. ile birlikte firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Muhammet S.'nin kız arkadaşı Elif D.'nin “para aklama” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Diğer araçta beklediği tespit edilen Metin Soner de tutuklanarak cezaevine gönderildi.