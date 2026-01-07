Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Adliye soygununda flaş gelişme! Vurgundan sonra Ağrı'da toplantı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden biri itirafçı oldu. İtirafçının verdiği bilgiler üzerine soruşturmanın seyri değişti. Şüphelilerin soygundan sonra Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin parayı aklamak için oto galerici açtığı belirlendi. Öte yandan soyguna ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 09:49

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 13 Kasım’daki adli emanet kasası soygunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

"BENİM SUÇUM YOK, BENİ KULLANDILAR"

Firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Adliye soygununda flaş gelişme! Vurgundan sonra Ağrı'da toplantı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Dosyada yer alan bilgilere göre; gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. İtirafçının verdiği bilgiler üzerine soruşturmanın seyri değişti.

Adliye soygununda flaş gelişme! Vurgundan sonra Ağrı'da toplantı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

SOYGUNDAN SONRA AĞRI’DA TOPLANTI YAPMIŞLAR

Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin soygundan sonra Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı, soygunun açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları öğrenildi.

Adliye soygununda flaş gelişme! Vurgundan sonra Ağrı'da toplantı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

OTO GALERİ ŞİRKETİ KURDULAR

Yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen suç gelirinin ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Adli emanetten çalınan parayla bir galeri firması kurulduğu ve galeri bünyesinde araç satın alındığı tespit edildi.

Adliye soygununda flaş gelişme! Vurgundan sonra Ağrı'da toplantı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

ARAÇLARA EL KONULDU

Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, satın alına araçların tamamına el kondu. Soygunun organize bir yapı tarafından planlandığı tespit edildi. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen Muhammet S.'nin, İstanbul’da ‘Muhammet Celali’ ismiyle bilindiği, soygun sırasında araç içerisinde olduğu belirlendi.

Adliye soygununda flaş gelişme! Vurgundan sonra Ağrı'da toplantı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

2 KİŞİ FİRARİ

Muhammet S.'nin kuzeni Muhammet E. ile birlikte firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Muhammet S.'nin kız arkadaşı Elif D.'nin “para aklama” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Diğer araçta beklediği tespit edilen Metin Soner de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası: 4 kişi gözaltında
Adliye soyguncusu kaçarken böyle görüntülendi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.