Onur Kaya
 | Onur Kaya

Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası: 4 kişi gözaltında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırı ve tacizde bulunulduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında mağdurun erkek arkadaşının da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

IHA
07.01.2026
07.01.2026
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu E.E.O. (15), erkek arkadaşı M.S. (23) tarafından 18 Aralık 2025 tarihinde cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

SEVGİLİSİNİN ARKADAŞLARINDAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur E.E.O., ifadesinde ayrıca ayrıldığı sevgilisinin arkadaşları olan H.K. (27) ve S.D. (24) isimli şüphelilerin kendisine farklı tarihlerde ilişki teklifinde bulunduğunu ve bu kişilerle rızasıyla birlikte olduğunu beyan etti. Mağdur E.E.O., S.K. (31) isimli şahsın ilişki teklifini kabul etmemesi üzerine kendisini taciz ettiğini öne sürerek bu kişi hakkında da şikayetçi oldu.

M.K. (33) isimli şüpheliyle ilgili olarak ise herhangi bir eyleminin bulunmadığını ifade eden mağdurun, bu şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Başlatılan adli süreç kapsamında Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda mağdur kız çocuğu, ifade ve adli muayene işlemleri için Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında M.S., H.K., S.D. ve S.K. gözaltına alınırken, M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

