19 şehirde çocuk müstehcenliği operasyonu! 40 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yapılan adli/projeli çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Samsun merkezli gerçekleştirilen 8 Ekim 2025 tarihli eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.
Yapılan incelemenin ardından, belirtilen suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Samsun merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında 40 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.