KKTC'de güpegündüz silahlı saldırı! Oto galeri kurşun yağmuruna tutuldu: Yaralılar var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir oto galeriye kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldı. Başkent Lefkoşa'da yer alan Uluhan Oto Galeri'ye saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 çalışan yaralandı.

Çalışanlar, olay yerine gelen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Düzenlenen saldırı sonucu galeri önünde yer alan bazı araçlara da kurşun isabet etti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle galerinin önüne geldiği, motosikletten indikten kısa süre sonra galeriye art arda ateş açtığını belirledi. Saldırının ardından şahıs bölgeden hızla uzaklaştı.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.