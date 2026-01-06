Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

KKTC'de güpegündüz silahlı saldırı! Oto galeri kurşun yağmuruna tutuldu: Yaralılar var

KKTC'nin kalbi, başkent Lefkoşa’da bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu galeride çalışan iki kişinin yaralandığı belirtildi.

KKTC'de güpegündüz silahlı saldırı! Oto galeri kurşun yağmuruna tutuldu: Yaralılar var
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
14:27
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
14:27

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir oto galeriye kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldı. Başkent Lefkoşa'da yer alan Uluhan Oto Galeri'ye saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 çalışan yaralandı.

Çalışanlar, olay yerine gelen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Düzenlenen saldırı sonucu galeri önünde yer alan bazı araçlara da kurşun isabet etti.

KKTC'de güpegündüz silahlı saldırı! Oto galeri kurşun yağmuruna tutuldu: Yaralılar var

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle galerinin önüne geldiği, motosikletten indikten kısa süre sonra galeriye art arda ateş açtığını belirledi. Saldırının ardından şahıs bölgeden hızla uzaklaştı.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KKTC'de güpegündüz silahlı saldırı! Oto galeri kurşun yağmuruna tutuldu: Yaralılar var
