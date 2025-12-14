Avustralya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avustralya’nın Sidney şehrinde bulunan Bondi Beach çevresinde silahlı saldırı yaşandı. Polis geniş çaplı bir operasyon başlattı, 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

ABC News'in haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Avustralya'nın NSW eyaletine göre, olayda dört kişi hayatını kaybetti.

