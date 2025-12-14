Menü Kapat
TÜMÜTümü

Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Aralık 14, 2025 16:21
1
Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

İstanbul’dan memleketi Yozgat’ın Şefaatli ilçesine dönen Hasan Şahan, kanatlı hayvan yetiştiriciliğiyle hem kendi geçimini sağlıyor hem de vatandaşlara uygun fiyatlı ürün sunuyor. Küçük bir başlangıçla çıktığı yolda bugün binlerce hayvan üretimine ulaşan Şahan, özellikle hindi üretimiyle dikkat çekiyor. İşte bir köye hikâyesi daha... 

 

2
Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul’daki hayatını bırakarak Yozgat’ın Şefaatli ilçesine yerleştiğini belirten Hasan Şahan, kanatlı hayvanlara olan sevgisi nedeniyle bu alana yöneldiğini söyledi. İlk olarak 10-15 hayvanla işe başladığını ifade eden Şahan, bugün işletmesinde bine yakın hayvan bulunduğunu, bugüne kadar ise 10 ila 15 bin arasında hayvan üretip satışını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

 

3
Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Köyde kendi işini yapmanın hem maddi hem manevi olarak daha kazançlı olduğunu vurgulayan Şahan, "İstanbul’da ya da Ankara’da asgari ücretle çalışmak yerine burada kendi işimi yapıyorum. Severek çalışıyorum ve güzel ekmek yiyebiliyoruz. İnsanların da bu işi yapmasını istiyorum, teşvik ediyorum" dedi. 

4
Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Şahan, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un kendisine önemli destekler sağladığını belirterek, "Maddi anlamda zorlandığım dönemlerde başkanımızın çok desteği oldu. Barınma alanları, iş imkânları konusunda yanımda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

5
Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Bu yılı ‘hindi yılı’ ilan ettiklerini söyleyen Şahan, yaklaşık 3 bin 500 hindi yetiştirdiğini belirterek, piyasada 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında satılan hindileri vatandaşların uygun fiyata tüketebilmesi için 2 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti. 

6
Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Şahan, "Vatandaşlarımız ucuz hindi yesin istedik. Hindilerimiz 6-8 kiloya kadar çıkıyor. İsteyenler gelip canlı olarak görebilir, isterlerse temizlenmiş şekilde de alabilir" diye konuştu.

İşletmesinde hindi dışında ördek, tavuk, kaz gibi birçok hayvan türünün bulunduğunu aktaran Şahan, müşteri taleplerine göre üretim çeşitliliğini artırabildiklerini ifade etti. 

7
Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Yerli kazların 2 bin liradan başladığını belirten Şahan, Çorum kazı, Alman mas kazı ve mamut kaz gibi farklı türlerin de bulunduğunu, fiyatların türüne göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Gelecek yıl için de yeni planlarının olduğunu dile getiren Şahan, "Bu sene hindiye girdik, seneye de inşallah kaz sezonu olacak. Şu anda kaz ve tavuk satışlarımız devam ediyor" dedi.

