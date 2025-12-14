Asgari ücreti bırakıp köyüne döndü, paraya para demiyor! 'Herkes yiyebilsin diye 2 bin liradan satıyorum'

Köyde kendi işini yapmanın hem maddi hem manevi olarak daha kazançlı olduğunu vurgulayan Şahan, "İstanbul’da ya da Ankara’da asgari ücretle çalışmak yerine burada kendi işimi yapıyorum. Severek çalışıyorum ve güzel ekmek yiyebiliyoruz. İnsanların da bu işi yapmasını istiyorum, teşvik ediyorum" dedi.