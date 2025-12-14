'Yeşil' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Kim olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığınca 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı habere ilişkin açıklamada söz konusu gazetenin santral numarasından 3 kez arandığı ve arama yapan şahsın C.A adlı hükümlü olduğunun tespit edildiği açıklandı.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı medya haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye, 2'nci arama 15 dakika ve 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.