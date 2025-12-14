Menü Kapat
'Yeşil' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Kim olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Yeşil' kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın kendisini aradığı iddia ettiği köşe yazısına yönelik yapılan araştırmada, aramanın açık cezaevinden yapıldığı ortaya çıktı. 'Yeşil' olduğunu iddia eden kişinin C.A. isimli hükümlü olduğu ve 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

IHA
14.12.2025
14.12.2025
İçişleri Bakanlığınca 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı habere ilişkin açıklamada söz konusu gazetenin santral numarasından 3 kez arandığı ve arama yapan şahsın C.A adlı olduğunun tespit edildiği açıklandı.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı medya haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye, 2'nci arama 15 dakika ve 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ömer Çelik'ten Barzani'nin Şırnak'a silahlı korumalarla gelmesine tepki: İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı
Özgür Özel'in iddiasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap: FETÖ kutlama pastası kesiyor
