19°
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Özgür Özel'in iddiasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap: FETÖ kutlama pastası kesiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'in "Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya bizim tarafa oralardan sözde bilgiler sızdırmaya çalışma. Ne haliniz varsa görün. Yakamızdan düşün." sözlerine tepki göstererek "Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın açıklamasında geçen FETÖ vurgusu da dikkat çekti.

Özgür Özel'in iddiasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap: FETÖ kutlama pastası kesiyor
22.11.2025
22.11.2025
saat ikonu 18:54

Genel Başkanı , partisinin Zonguldak'taki mitinginde İçişleri Bakanı 'yı ve Cumhurbaşkanı 'ı hedef alarak bir ortaya attı.

Özel, konuşmasında "Bu Ali Yerlikaya'ya bu İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya bizim tarafa oralardan sözde bilgiler sızdırmaya çalışma. Ne haliniz varsa görün. Yakamızdan düşün." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in iddiasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap: FETÖ kutlama pastası kesiyor

Özel, sözlerinin devamında iddiasına detay vererek "Bir bakan, kendi yardımcısıyla kavgasına muhalefet partilerine alet etmeye çalışıyor. Bir bakan..." dedi.

İddiasını anlatmayı sürdüren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldığı konuşmasında şu cümleleri sarf etti:

"Ama bu işlere, bu işlere sebebiyet veren birisi var. O da bu kifayetsizleri, bu beceriksizleri, bu devlet adamlığından anlamayanları başımıza musallat eden Recep Tayyip Erdoğan. Ondan başkası değil."

"YALAN SİZİN AĞZINIZA YUVA YAPMIŞ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'in sözlerine karşı sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaya sert çıktı. Yerlikaya'nın açıklamasında ", kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor." ifadesi ise dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, Özgür Özel'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkâm kesen, “nifak kervanının yedekçisi” bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar.

Özgür Özel'in iddiasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap: FETÖ kutlama pastası kesiyor

FETÖ’nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonra da siz Zonguldak’ta dillendirdiniz. Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla; o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz.

Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir.

Siyasi hesaplarla; organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, ‘’yok saymak’’, -bırakın bizleri- işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir Buna asla müsaade etmeyiz!

"FETÖ KENDİLERİNE UŞAKLIK EDİLDİKÇE KUTLAMA PASTASI KESMEYE DEVAM EDİYOR"

Merak buyurmayın. FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor. Aziz Milletimiz, kimin yanında durduğunu da, kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1992246723545116683

