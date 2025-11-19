Polislere müjde geldi! Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte yeni şark tebligatı

Son Dakika- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, polis memurlarına müjde verdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada; Genel Atama Dönemi'nde polislere ikinci şark tebligatının yapılmayacağını ifade etti. 2026 yılından itibaren Polis memuru olan kişiler, zorunlu olarak sadece 1 kez Şark görevine gidecek.

