Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

Aralık 14, 2025 15:19
1
Dünyanın en karanlık şehirleri

Dünyanın şekli, Güneş’in etrafındaki dönüş hızı ve Güneş sistemindeki konumu nedeniyle Güneş ışınları her yere aynı seviyede ulaşmıyor. Bununla birlikte güneşli günler kimi bölgelerin kaderi iken kimi yerler güneşe hasret yaşıyor. Yapılan ölçümlerde dünyanın en karanlık şehirleri belli olurken, en az güneş ışığı aşan şehir görenleri şaşkına çevirdi. Çünkü o bölgede yaşayanlar yılda sadece 26 gün güneş görebiliyor…

2
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

Kuzey Yarım Küre’de yer alan Türkiye’de kış aylarında uzun geceler yaşanırken 21 Aralık’ta bu süre zirveye ulaşıyor ve yaklaşık 15 saat gece yaşanıyor. Sonrasında ise Güneş yeniden dünyayı aydınlatıyor. Diğer yandan yurt genelinde ortalama gece süresi 14 saat olarak belirtiliyor. Bizim için farklı bir hali düşünülmeyen bu rutin dünyanın bazı yerlerinde ise oldukça farklı. Çünkü güneş bazı şehirlere yılda sadece 26 gün kendini gösteriyor. Uzun süren karanlığın ardından insanlar kısa süreliğine de olsa Güneş ışınlarını keyfini çıkarıyor. İşte en az güneş ışığı almaları nedeniyle, dünyanın en karanlık şehirleri…

3
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

DÜNYANIN EN KARANLIK ŞEHİRLERİ

10-Bogota – Kolombiya: 

Yılda 1.328 saat

4
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

9-Reykjavik – İzlanda: 

Yıllık 1.326 saat

5
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

8-Ushuaia – Arjantin: 

Yıllık 1.281 saat

6
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

7-Lima – Peru: 

Yıllık 1.230 saat

7
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

6-Buenaventura – Kolombiya: 

Yıllık 1.178 saat

8
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

5-Malabo – Ekvator Ginesi: 

Yıllık 1.176 saat

9
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

4-Dikson – Rusya: 

Yıllık 1.164 saat

10
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

3-Chongqing – Çin: 

Yıllık 954 saat

11
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

2-Torshavn – Faroe Adaları: 

Yıllık 840 saat

12
Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

1-Totoro – Kolombiya: 

Yıllık sadece 637 saat güneş görüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.