Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın şekli, Güneş’in etrafındaki dönüş hızı ve Güneş sistemindeki konumu nedeniyle Güneş ışınları her yere aynı seviyede ulaşmıyor. Bununla birlikte güneşli günler kimi bölgelerin kaderi iken kimi yerler güneşe hasret yaşıyor. Yapılan ölçümlerde dünyanın en karanlık şehirleri belli olurken, en az güneş ışığı aşan şehir görenleri şaşkına çevirdi. Çünkü o bölgede yaşayanlar yılda sadece 26 gün güneş görebiliyor…
Kuzey Yarım Küre’de yer alan Türkiye’de kış aylarında uzun geceler yaşanırken 21 Aralık’ta bu süre zirveye ulaşıyor ve yaklaşık 15 saat gece yaşanıyor. Sonrasında ise Güneş yeniden dünyayı aydınlatıyor. Diğer yandan yurt genelinde ortalama gece süresi 14 saat olarak belirtiliyor. Bizim için farklı bir hali düşünülmeyen bu rutin dünyanın bazı yerlerinde ise oldukça farklı. Çünkü güneş bazı şehirlere yılda sadece 26 gün kendini gösteriyor. Uzun süren karanlığın ardından insanlar kısa süreliğine de olsa Güneş ışınlarını keyfini çıkarıyor. İşte en az güneş ışığı almaları nedeniyle, dünyanın en karanlık şehirleri…
10-Bogota – Kolombiya:
Yılda 1.328 saat
9-Reykjavik – İzlanda:
Yıllık 1.326 saat
8-Ushuaia – Arjantin:
Yıllık 1.281 saat
7-Lima – Peru:
Yıllık 1.230 saat
6-Buenaventura – Kolombiya:
Yıllık 1.178 saat
5-Malabo – Ekvator Ginesi:
Yıllık 1.176 saat
4-Dikson – Rusya:
Yıllık 1.164 saat
3-Chongqing – Çin:
Yıllık 954 saat
2-Torshavn – Faroe Adaları:
Yıllık 840 saat
1-Totoro – Kolombiya:
Yıllık sadece 637 saat güneş görüyor.