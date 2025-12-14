Yılda sadece 26 gün güneş görüyorlar! Dünyanın en karanlık şehirleri belli oldu: En az Güneş ışığı alan şehir şaşkına çevirdi

Kuzey Yarım Küre’de yer alan Türkiye’de kış aylarında uzun geceler yaşanırken 21 Aralık’ta bu süre zirveye ulaşıyor ve yaklaşık 15 saat gece yaşanıyor. Sonrasında ise Güneş yeniden dünyayı aydınlatıyor. Diğer yandan yurt genelinde ortalama gece süresi 14 saat olarak belirtiliyor. Bizim için farklı bir hali düşünülmeyen bu rutin dünyanın bazı yerlerinde ise oldukça farklı. Çünkü güneş bazı şehirlere yılda sadece 26 gün kendini gösteriyor. Uzun süren karanlığın ardından insanlar kısa süreliğine de olsa Güneş ışınlarını keyfini çıkarıyor. İşte en az güneş ışığı almaları nedeniyle, dünyanın en karanlık şehirleri…