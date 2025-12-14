Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Erdoğan-Putin görüşmesi neden uzun sürdü? Kremlin sebebini açıkladı

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine dair açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin çok hassas konuları görüştüğünü belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 17:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve Devlet Başkanı Vladimir , Türkmenistan'da bir buçuk saatlik görüşme gerçekleştirdi. İki lideirn görüşmesine dair Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin iki lider arasındaki görüşmenin neden yaklaşık bir buçuk saat sürdüğüne ilişkin sorusuna, "Elbette çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zordur" dedi.

Dmitriy Peskov, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir toplantısı bulunduğunu, bu nedenle bir sonraki programa yetişmesi gerektiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, Putin’in yoğun temas trafiğinin görüşmelerde zaman baskısına neden olduğunu ifade etti.

Erdoğan-Putin görüşmesi neden uzun sürdü? Kremlin sebebini açıkladı

''ERDOĞAN VE PUTİN ARASINDA İLETİŞİM EKSİKLİĞİ SORUNU YOK''

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yapılan görüşmesi sırasında açıklama yapmıştı. Peskov, Putin'in Erdoğan’ı Rusya’ya, Erdoğan’ın ise Putin’i ’ye davet ettiğini bildirmişti. Peskov, "Elbette, bu tür ziyaretler mümkün olduğunda hemen organize edilecektir. Ne Putin ne de Erdoğan iletişim eksikliği sorunu yaşamıyor. Sürekli ve yoğun bir şekilde iletişim halindeler, bu nedenle böyle bir sorun yok" demişti.

Erdoğan-Putin görüşmesi neden uzun sürdü? Kremlin sebebini açıkladı

''UKRAYNA KONUSUNDA AYRINTILI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ''

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmede, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde önemli bir sorun bulunmadığını belirttiklerini kaydetmişti. Rus Sözcü Peskov, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde nelerin konuşulduğu sorusuna ise, "Genel olarak, ilişkilerin tüm alanlarda çok iyi geliştiğini belirttik. Bazı sorunlar olsa da, aramızda önemli bir sorun yok" cevabını vermişti. Peskov, "Putin ve Erdoğan, konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan-Putin görüşmesi neden uzun sürdü? Kremlin sebebini açıkladı

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Ukrayna krizi ve Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirerek, liderlerin bu girişimlerin uluslararası finans sisteminin temellerini ve ilkelerinin ezilmesine yol açacağı konusunda hemfikir olduğunu dile getirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna lideri Zelenskiy'den Rusya'ya suçlama: Savaşı bilerek uzatıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski'ye net mesaj verdi: Karadeniz'in hesaplaşma alanı olmaması gerekir
ETİKETLER
#Türkiye
#ukrayna
#rusya
#erdoğan
#putin
#diplomasi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.