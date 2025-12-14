Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Rusya'ya suçlama: Savaşı bilerek uzatıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için çabaları sürerken Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den Rusya'ya karşı dikkat çeken bir suçlama geldi. Zelenskiy, Rusya'nın bilerek savaşı uzattığını söyledi.

Devlet Başkanı Volodimir , ABD'de Donald Trump yönetiminin sunduğu planı üzerindeki çalışmalar devam ederken yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Ukrayna'ya son bir haftada düzenlenen hava saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Rus ordusunun bu gece ülkesine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Yaralılar var. savaşı uzatıyor ve halkımıza olabildiğince çok zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2000116575194476629

YÜZ BİNLER ELEKTRİKSİZ KALDI

Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapılarını hedef aldığını belirten Zelenskiy, özellikle Mıkolayiv, Odessa, Herson, Çernigiv, Donetsk, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Zelenskiy, savaşı bitirmek için müttefiklerle çalışmalarını sürdürdükleri değerlendirmesinde bulunarak, "Bugünler diplomasiyle yoğun bir şekilde geçecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Rusya'ya suçlama: Savaşı bilerek uzatıyorlar

FÜZELERLE, İHA'LARLA SALDIRI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada 1500'den fazla insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 900 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 46 füze kullanarak hava saldırıları düzenlediğini belirtti.​​​​​​​

