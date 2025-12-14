Sabah alarmı çaldığında uyanıp yüzümüzü yıkadıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri, genellikle yorganı düzeltmek, yastıkları kabartmak ve yatağın üzerini örtüyle kapatmaktır. Annelerimizin bize aşıladığı bu disiplin, görsel olarak yatak odasının temiz ve toplu görünmesini sağlasa da, mikroskobik dünyada işler hiç de göründüğü gibi değildir. Yatağımızın içinde, çıplak gözle göremediğimiz ancak sağlığımızı her gece tehdit eden yaklaşık 1.5 milyon ev tozu akarı yaşamaktadır. Bu canlılar, sıcak ve nemli ortamları severler ve insan derisi döküntüleriyle beslenirler. Bilim insanları, yatağı hemen toplamanın bu canlılara "beş yıldızlı bir otel konforu" ve "sınırsız bir açık büfe" sunduğunu belirtiyor. Çünkü sabah kalkar kalkmaz kapatılan bir yatak, gece boyunca vücudumuzdan yayılan nemi, teri ve sıcaklığı olduğu gibi hapsediyor. Bu da akarların üremesi, beslenmesi ve hayatta kalması için kusursuz bir ekosistem yaratıyor.