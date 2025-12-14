Önce dövüp sonra bıçakladı! 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayın kayıtları ortaya çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Murat İnanmaz, aralarında husumet olduğu öne sürülen ve henüz ismi öğrenilemeyen kişiyle sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda şüpheli, bir iş yerinin deposundaki tahta paletlerin üzerinden indirdiği İnanmaz’ı darbedip, vücudunun birçok yerinden bıçakladı.

Bıçak darbeleriyle sarsılan Murat İnanmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki İnanmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.