Kaldırımdaki yayanın üzerine uçtu! Yaşam savaşı devam eden sürücünün kaza anı kamerada

Tekirdağ'da korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza izleyenleri dehşete düşürdü. Çorlu ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 22 yaşındaki N.C.G.'nin kullandığı motosiklet ile Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak'tan Yunus Emre 5. Sokak yönüne geçiş yapan M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayan genç kadın, kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü. Araç da savrularak telefon direğine çarptı. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.