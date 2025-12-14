Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

Kategoriler
Türkiye’nin en zengin şehirleri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilerle belli oldu. Sanayiden turizme, üretimden bürokrasiye kadar farklı kaynaklardan dolayı, şehirlerde yaşayan insanların mal varlıkları değişiklik gösteriyor. 2025 TÜİK verilerine göre ise kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesinde bakın hangi iller bulunuyor…
TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporunu yayınlandı. Bu rapor ile Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi ortaya çıktı. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye’de farklı iller farklı potansiyelleri ile dikkat çekerken, Ege’den Güneydoğu’ya, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar tüm iller zenginlik konusunda bir yarış halinde bulunuyor. Ancak bazı iller var ki listedeki sıralamasına bakınca “Para babası” deyimini fazlasıyla hak ediyor. İşte kişi başı gelire göre Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi…
81- ŞANLIURFA
188.144 TL
80-AĞRI
194.660 TL
79-VAN
203.049 TL
78-MUŞ
230.300 TL
77-BİTLİS
231.869 TL
76-BATMAN
236.422 TL
75-DİYARBAKIR
245.024 TL
74-MARDİN
247.416 TL
73-KİLİS
253.567
72-SİİRT
261.810 TL
71-TOKAT
264.527 TL
70-IĞDIR
264.690 TL
69-BİNGÖL
276.713 TL
68-GÜMÜŞHANE
287.458 TL
67-ORDU
293.783 TL
66-KARS
302.089 TL
65-YOZGAT
303.087 TL
64-HAKKARİ
304.752 TL
63-ŞIRNAK
306.150 TL
62-GİRESUN
307.828 TL
61-OSMANİYE
316.158 TL
60-GAZİANTEP
318.204 TL
59-BARTIN
318.484 TL
58-SİNOP
321.023 TL
57-ERZURUM
321.146 TL
56-ADIYAMAN
327.509 TL
55-ÇORUM
328.605 TL
54-BAYBURT
331.432 TL
53-AFYONKARAHİSAR
336.256 TL
52-KAHRAMANMARAŞ
342.287 TL
51-TRABZON
345.969 TL
50-AMASYA
346.376 TL
49-HATAY
346.978 TL
48-KIRŞEHİR
347.041 TL
47-ELAZIĞ
349.939 TL
46-ADANA
350.981 TL
45-SİVAS
351.134 TL
44-RİZE
355.740 TL
43-NİĞDE
362.804 TL
42-ZONGULDAK
364.851 TL
41-NEVŞEHİR
365.241 TL
40-MALATYA
365.880 TL
39-SAMSUN
369.415 TL
38-KARABÜK
369.785 TL
37-ARDAHAN
385.104 TL
36-AYDIN
387.277 TL
35-ISPARTA
388.226 TL
34-KONYA
388.841 TL
33-ARTVİN
390.108 TL
32-BURDUR
392.276 TL
31-ERZİNCAN
394.311 TL
30-KASTAMONU
395.056 TL
29-UŞAK
397.680 TL
28-KAYSERİ
403.635 TL
27-AKSARAY
404.383 TL
26-KÜTAHYA
406.533 TL
25-DENİZLİ
411.046 TL
24-EDİRNE
417.266 TL
23-ÇANKIRI
430.386 TL
22-KIRIKKALE
436.061 TL
21-MERSİN
444.761 TL
20-DÜZCE
450.404 TL
19-MANİSA
454.705 TL
18-BALIKESİR
459.714 TL
17-KARAMAN
471.850 TL
16-TUNCELİ
478.675 TL
15-SAKARYA
479.426 TL
14-ÇANAKKALE
482.680 TL
13-BURSA
492.876 TL
12-YALOVA
501.231 TL
11-MUĞLA
526.553 TL
10-BİLECİK
527.473 TL
9-ESKİŞEHİR
530.834 TL
8-KIRKLARELİ
531.388 TL
7-BOLU
548.317 TL
6-İZMİR
556.376 TL
5-ANTALYA
561.429 TL
4-TEKİRDAĞ
604.226 TL
3-ANKARA
788.859 TL
2-KOCAELİ
788.873 TL
1-İSTANBUL
802.669 TL