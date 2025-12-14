Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

Aralık 14, 2025 11:43
1
Türkiye'nin en zengin şehirleri

Türkiye’nin en zengin şehirleri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilerle belli oldu. Sanayiden turizme, üretimden bürokrasiye kadar farklı kaynaklardan dolayı, şehirlerde yaşayan insanların mal varlıkları değişiklik gösteriyor. 2025 TÜİK verilerine göre ise kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesinde bakın hangi iller bulunuyor…

2
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporunu yayınlandı. Bu rapor ile Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi ortaya çıktı. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye’de farklı iller farklı potansiyelleri ile dikkat çekerken, Ege’den Güneydoğu’ya, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar tüm iller zenginlik konusunda bir yarış halinde bulunuyor. Ancak bazı iller var ki listedeki sıralamasına bakınca “Para babası” deyimini fazlasıyla hak ediyor. İşte kişi başı gelire göre Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi…

3
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ (KİŞİ BAŞINA GSYH (TL))

81- ŞANLIURFA

188.144 TL

4
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

80-AĞRI

194.660 TL

5
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

79-VAN

203.049 TL

6
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

78-MUŞ

230.300 TL

7
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

77-BİTLİS

231.869 TL

8
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

76-BATMAN

236.422 TL

9
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

75-DİYARBAKIR

245.024 TL

10
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

74-MARDİN

247.416 TL

11
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

73-KİLİS

253.567

12
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

72-SİİRT

261.810 TL

13
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

71-TOKAT

264.527 TL

14
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

70-IĞDIR

264.690 TL

15
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

69-BİNGÖL

276.713 TL

16
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

68-GÜMÜŞHANE

287.458 TL

17
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

67-ORDU

293.783 TL

18
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

66-KARS

302.089 TL

19
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

65-YOZGAT

303.087 TL

20
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

64-HAKKARİ

304.752 TL

21
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

63-ŞIRNAK

306.150 TL

22
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

62-GİRESUN

307.828 TL

23
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

61-OSMANİYE

316.158 TL

24
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

60-GAZİANTEP

318.204 TL

25
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

59-BARTIN

318.484 TL

26
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

58-SİNOP

321.023 TL

27
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

57-ERZURUM

321.146 TL

28
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

56-ADIYAMAN

327.509 TL

29
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

55-ÇORUM

328.605 TL

30
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

54-BAYBURT

331.432 TL

31
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

53-AFYONKARAHİSAR

336.256 TL

32
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

52-KAHRAMANMARAŞ

342.287 TL

33
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

51-TRABZON

345.969 TL

34
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

50-AMASYA

346.376 TL

35
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

49-HATAY

346.978 TL

36
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

48-KIRŞEHİR

347.041 TL

37
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

47-ELAZIĞ

349.939 TL

38
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

46-ADANA

350.981 TL

39
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

45-SİVAS

351.134 TL

40
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

44-RİZE

355.740 TL

41
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

43-NİĞDE

362.804 TL

42
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

42-ZONGULDAK

364.851 TL

43
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

41-NEVŞEHİR

365.241 TL

44
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

40-MALATYA

365.880 TL

45
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

39-SAMSUN

369.415 TL

46
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

38-KARABÜK

369.785 TL

47
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

37-ARDAHAN

385.104 TL

48
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

36-AYDIN

387.277 TL

49
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

35-ISPARTA

388.226 TL

50
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

34-KONYA

388.841 TL

51
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

33-ARTVİN

390.108 TL

52
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

32-BURDUR

392.276 TL

53
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

31-ERZİNCAN

394.311 TL

54
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

30-KASTAMONU

395.056 TL

55
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

29-UŞAK

397.680 TL

56
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

28-KAYSERİ

403.635 TL

57
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

27-AKSARAY

404.383 TL

58
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

26-KÜTAHYA

406.533 TL

59
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

25-DENİZLİ

411.046 TL

60
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

24-EDİRNE

417.266 TL

61
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

23-ÇANKIRI

430.386 TL

62
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

22-KIRIKKALE

436.061 TL

63
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

21-MERSİN

444.761 TL

64
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

20-DÜZCE

450.404 TL

65
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

19-MANİSA

454.705 TL

66
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

18-BALIKESİR

459.714 TL

67
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

17-KARAMAN

471.850 TL

68
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

16-TUNCELİ

478.675 TL

69
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

15-SAKARYA

479.426 TL

70
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

14-ÇANAKKALE

482.680 TL

71
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

13-BURSA

492.876 TL

72
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

12-YALOVA

501.231 TL

73
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

11-MUĞLA

526.553 TL

74
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

10-BİLECİK

527.473 TL

75
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

9-ESKİŞEHİR

530.834 TL

76
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

8-KIRKLARELİ

531.388 TL

77
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

7-BOLU

548.317 TL

78
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

6-İZMİR

556.376 TL

79
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

5-ANTALYA

561.429 TL

80
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

4-TEKİRDAĞ

604.226 TL

81
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

3-ANKARA

788.859 TL

82
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

2-KOCAELİ

788.873 TL

83
Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

1-İSTANBUL

802.669 TL

