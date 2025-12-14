Türkiye’nin para babası illeri belli oldu! İşte kişi başı gelire göre en zengin şehirler listesi

TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporunu yayınlandı. Bu rapor ile Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi ortaya çıktı. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye’de farklı iller farklı potansiyelleri ile dikkat çekerken, Ege’den Güneydoğu’ya, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar tüm iller zenginlik konusunda bir yarış halinde bulunuyor. Ancak bazı iller var ki listedeki sıralamasına bakınca “Para babası” deyimini fazlasıyla hak ediyor. İşte kişi başı gelire göre Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi…