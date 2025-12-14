Elon Musk’tan dev halka arz hamlesi

Yaklaşık 20 yıl önce kurulan uzay şirketi SpaceX’in halka arza hazırlandığı iddiaları yeniden gündemde. Elon Musk’ın sahibi olduğu şirketin borsaya açılması halinde 30 milyar dolara yakın kaynak toplayabileceği, bunun da şirket değerini 1,5 trilyon dolara kadar taşıyabileceği konuşuluyor. Kulislere göre halka arzın gelecek yıl gerçekleşmesi ihtimali oldukça güçlü.

UZAYDA ÖNCÜ BİR ŞİRKET

NASA için geliştirilen ve tekrar kullanılabilen roketleriyle tanınan SpaceX, aynı zamanda Starlink uydu internet ağının da arkasındaki şirket. Uzay teknolojileri alanında önemli bir konuma sahip olan şirketin hissedarları arasında Alphabet gibi dev isimler de bulunuyor.

SpaceX’in CEO koltuğunda ise Tesla ve xAI’ın da sahibi olan Elon Musk oturuyor. Musk’ın diğer şirketlerinde olduğu gibi SpaceX’te de büyük hedefler ve yüksek beklentiler dikkat çekiyor.

DEĞERLEME TARTIŞMALARI

Tesla örneği, yatırımcıların SpaceX’e bakışını da şekillendiriyor. Tesla, Toyota ve Volkswagen’e kıyasla çok daha az araç satmasına rağmen piyasa değeriyle bu iki otomotiv devini geride bırakmış durumda. Bu tablo, Musk şirketlerine yönelik beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Crunchbase verilerine göre SpaceX, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’dan sonra dünyanın en değerli ikinci özel girişimi konumunda.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN BİRİ OLABİLİR

SpaceX’in halka arzı gerçekleşirse, bu adım tarihin en büyük halka arzlarından biri olarak kayda geçebilir. Bugüne kadar en büyük halka arz, 2019 yılında Suudi Aramco tarafından yapılmış ve şirket 25,6 milyar dolar toplamıştı. Alibaba ise 2014’teki halka arzında 25 milyar dolar gelir elde etmişti. SpaceX için konuşulan rakamlar bu rekorların da üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

HALKA ARZ NEDEN GÜNDEMDE?

Elon Musk’ın uzun süredir Mars’ta koloni kurma hayalini dile getirdiği biliniyor. 2002 yılında kurulan SpaceX’in neden şimdi halka arza hazırlandığı sorusunun yanıtı da burada yatıyor. Şirketin, Mars ve Ay görevleri için geliştirilen ve dünyada şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük roket olması planlanan Starship projesi için ciddi bir finansman ihtiyacı bulunuyor.

Ayrıca uzayda yapay zekâ merkezleri kurma hedefinin de bu kararın arkasındaki nedenlerden biri olabileceği belirtiliyor. Halka arz yoluyla sağlanacak nakit akışının, bu dev projelerin önünü açabileceği ifade ediliyor.

ŞEFFAFLIK VE BASKI ARTABİLİR

Öte yandan halka arzın SpaceX ve Elon Musk açısından yeni bir dönemi de beraberinde getirmesi bekleniyor. Şirketin borsaya açılması, daha fazla şeffaflık ve düzenli finansal raporlama anlamına geliyor. Bu durumun, özellikle gelir ve kârlılık konusunda Musk üzerinde ek bir baskı yaratabileceği yorumları yapılıyor.