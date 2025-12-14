Çin’in 16 tonluk İHA’sı gökyüzünde: Yüzlerce dronu aynı anda taşıyabiliyor

Çin’in “Jetank” olarak tanıttığı, farklı kaynaklarda Jiutian ya da Jiu Tian adıyla anılan yeni ağır sınıf insansız hava aracı ilk kez havalandı. Bu uçuş, Pekin yönetiminin insansız sistemler alanındaki iddiasını net biçimde ortaya koydu.

Çince’de “dokuz gök” anlamına gelen Jiutian ismi, mitolojide ulaşılamaz yükseklikleri ifade ediyor. Bu nedenle platformun hem irtifa hem de görev kapasitesi açısından sembolik bir anlam taşıdığı da dile getiriliyor.

6 TONA KADAR YÜK TAŞIYABİLİYOR

Devlet medyası, bu uçuşu “havada dron sürüsü konuşlandırabilen dünyanın ilk İHA’sı” olarak duyurdu. Jetank, Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) tarafından tamamen yerli teknolojilerle geliştirildi.

Ağır yük taşımaya odaklanan genel maksatlı İHA, modüler görev-yükü mimarisi sayesinde farklı operasyonlara kısa sürede uyarlanabiliyor. Kısa pistlerden kalkış ve inişe imkân veren aerodinamik yapı ile geniş hız aralığında çalışabilen güç sistemi, uçağın çok yönlü kullanımını destekliyor.

Paylaşılan teknik bilgilere göre Jetank; 16,35 metre uzunluğa, 25 metre kanat açıklığına ve 16 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip. Araç 6.000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor, 12 saate kadar havada kalabiliyor ve yaklaşık 7.000 kilometrelik menziliyle uzun menzilli görevler için tasarlandı.

SİVİL GÖREVLERDEN ASKERİ ROLE

Çin yönetimi, Jetank’ı yalnızca askeri bir platform olarak görmüyor. Uzak bölgelere insansız kargo taşımacılığı, afet bölgelerinde geçici iletişim altyapısının kurulması, acil yardım ve lojistik destek gibi sivil görevler de hedefleniyor.

Buna ek olarak geniş alanlı haritalama, keşif, maden sahalarının taranması, orman yangınlarının izlenmesi, deniz yetki alanlarının gözetimi ve kültürel miras alanlarının korunması gibi kamu hizmetlerinde de kullanılabileceği ifade ediliyor.

“HAVA KONUŞLU İHA TAŞIYICISI”

Jetank’ın askeri kapasitesine dair en dikkat çekici detaylar ise 2024’teki Zhuhai Airshow’da gündeme gelmişti. CCTV’nin aktardığına göre platformun alt kanatlarında sekiz dış istasyon bulunuyor. Bu istasyonlara 1.000 kilogram sınıfı güdümlü mühimmat, hava-hava füzeleri, gemisavar silahlar ve gezici mühimmat sistemleri entegre edilebiliyor.

Açık mimarili görev altyapısı sayesinde saldırı, elektronik harp veya lojistik görev modülleri yaklaşık iki saat içinde değiştirilebiliyor.

En çok konuşulan özellik ise gövde içine yerleştirilen kapalı taşıyıcı kovan. Bu bölüm, yüzlerce küçük dron ya da gezici mühimmatı taşıyıp uçuş sırasında serbest bırakmak üzere tasarlandı. Bu yönüyle Jetank, “hava konuşlu İHA taşıyıcısı” olarak tanımlanıyor ve sürü tabanlı operasyonlarda ciddi bir kuvvet çarpanı olabileceği değerlendiriliyor.