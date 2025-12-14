IBAN'a para transferinde yeni dönem! 15 gün sonra zorunlu oluyor! 200 bin TL detayı

Kategoriler
Bankacılık işlemlerinde alışkanlıkları kökten değiştirecek yeni bir dönem başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu 11. Yargı Paketi kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi için yüksek tutarlı para transferleri artık çok daha sıkı denetlenecek. MASAK tarafından hazırlanan düzenlemeyle bankalar, büyük meblağlı işlemlerde kimlik doğrulamasından açıklama metnine kadar yeni kuralları devreye alacak. Özellikle para gönderirken “kısa not” devri kapanıyor, kullanıcıları yeni bir zorunluluk bekliyor. Peki 1 Ocak 2026’dan sonra 200 bin TL ve üzeri transferlerde ne değişecek, kimleri doğrudan etkileyecek? İşte tüm detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen 11. Yargı Paketi’nin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre; Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok başlık içeriyor. Taslakta infaz rejimine ilişkin değişiklikler ve trafik cezalarındaki artışların yanı sıra, bankacılık sistemini etkileyecek önemli düzenlemelerin de yer alacağı belirtiliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de artan yasa dışı bahis kullanımı nedeniyle yeni bir eylem planı hayata geçireceklerini duyururken, uygulama kapsamında 11. Yargı Paketi'nde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullanırken, ayrıca paketin kabul edilmesi halinde IBAN'a para transferi sürecinde de kapsamlı yenilikler hayata geçirilecek.
MÜŞTERİLERDEN İLAVE DOĞRULAMA ADIMLARI
1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kanal ayrımı yapmaksızın (mobil, internet veya ATM) tüm kullanıcıların 20 kelimeden uzun bir açıklama yazmasını zorunlu hale getirecek.
Buna ek olarak bankalar, belirlenen tutarların üzerindeki transferlerde güvenlik amacıyla müşterilerden ilave doğrulama adımları talep edebilecek.
BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerinde yapılacak para transferlerinde, dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcılar SMS, biyometrik veri ya da çipli kimlik kartlarıyla birlikte para transfer işlemini onaylamak zorunda tutulacak.
Oluşturulacak çift katmanlı doğrulama işlemi ile müşteriler adına kötü niyetli kişiler tarafından kredi çekilmesi ve söz konusu tutarın farklı hesaplara aktarılması engellenmiş olacak.