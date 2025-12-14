IBAN'a para transferinde yeni dönem! 15 gün sonra zorunlu oluyor! 200 bin TL detayı

Bankacılık işlemlerinde alışkanlıkları kökten değiştirecek yeni bir dönem başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu 11. Yargı Paketi kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi için yüksek tutarlı para transferleri artık çok daha sıkı denetlenecek. MASAK tarafından hazırlanan düzenlemeyle bankalar, büyük meblağlı işlemlerde kimlik doğrulamasından açıklama metnine kadar yeni kuralları devreye alacak. Özellikle para gönderirken “kısa not” devri kapanıyor, kullanıcıları yeni bir zorunluluk bekliyor. Peki 1 Ocak 2026’dan sonra 200 bin TL ve üzeri transferlerde ne değişecek, kimleri doğrudan etkileyecek? İşte tüm detaylar...