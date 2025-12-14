Menü Kapat
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

AB’de içten yanmalı motor freni: 2035 yasağı rafa kalkıyor

Avrupa Birliği, 2035’ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araç satışlarını yasaklama planından geri adım atmaya hazırlanıyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

AB’de içten yanmalı motor freni: 2035 yasağı rafa kalkıyor
Berkay Alptekin
14.12.2025
14.12.2025
’nde sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir dönüşüm gündemde. Avrupa Parlamentosu’nun kıdemli bir üyesi, Avrupa Komisyonu’nun 2035’ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araçlara yönelik fiili yasağı iptal etmeye hazırlandığını açıkladı. Brüksel kulislerinde konuşulanlara göre, bu kararın resmi duyurusu gelecek hafta yapılacak.

Söz konusu yasak, bugüne kadar AB’nin karbonsuzlaşma stratejisinin temel taşlarından biri olarak görülüyordu. Elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı hedefleyen plan, otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm yaratmıştı. Ancak tablo değişiyor.

ALTERNATİF FORMÜL MASADA

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’nin lideri Manfred Weber, daha önce yaptığı açıklamada yasağın yerine farklı bir model önerileceğini dile getirmişti. Buna göre otomobil üreticilerinin, 2035’ten itibaren filo bazında CO₂ emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltması öngörülüyor.

Weber’e göre mesele, tüketici tercihini zorlamak değil. “Müşterilerin istemediği ürünleri üretmek yerine, verimli ürünleri satın alma kararını tüketiciye bırakmalıyız” diyen Weber, daha esnek bir geçiş sürecini savunuyor. Açıkçası bu yaklaşım, Brüksel’de uzun süredir yüksek sesle dillendirilen bir eleştirinin de özeti gibi.

ALMANYA’NIN AĞIRLIĞI HİSSEDİLİYOR

Kararın arka planında Almanya’nın etkisi oldukça belirgin. Çinli üreticilerden gelen yoğun rekabet baskısı, Berlin yönetimini ve Alman otomotiv devlerini daha temkinli bir çizgiye itti. Almanya hükümeti, içten yanmalı motor yasağının Avrupa sanayisini zor durumda bırakabileceğini savunarak Brüksel üzerinde ciddi bir baskı kurdu.

Bu tutum, Mercedes ve BMW gibi markaların uzun süredir dile getirdiği görüşlerle örtüşüyor. Öte yandan, elektrikli dönüşüme büyük yatırımlar yapan İsveçli Volvo ve bazı diğer üreticiler için aynı şeyi söylemek zor. Bu şirketler, yasağın geri çekilmesini açıkça “ihanet” olarak nitelendiriyor.

YÜZDE 90 HEDEFİ KORUNUYOR

Yasağın rafa kalkması, otomobil üreticilerine sınırsız bir serbestlik anlamına gelmiyor. 2035 yılına kadar filolardaki CO₂ emisyonlarının yüzde 90 oranında azaltılması hedefi geçerliliğini koruyor. Ancak 2040 sonrası için daha önce konuşulan yüzde 100 zorunluluğu artık masada değil.

#avrupa birliği
#elektrikli araç
#otomotiv
#İçten Yanmalı Motorlar
#Çevre Politikası
#2035 Yasağı
#Teknoloji
