Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul Depremi tartışmasında Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! 'Deprem öne çekildi'

Science Dergisi'nde 'İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor' ifadelerinin yer aldığı çalışmayı ünlü jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı canlı yayında açıkladı. Prof. Dr. Tüysüz, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyülüğündeki depremin Marmara 'de beklenen büyük depremi öne çekmiş olabileceğini söyledi. 'İstanbul'da büyük deprem olmayacak' şeklindeki sosyal medya paylaşımlarına ise karşı çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 11:40

Science dergisinde yayımlanan ve "İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" ifadelerinin yer aldığı çalışmaya ilişkin Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. 2011, 2012 ve 2019 yıllarında meydana gelen depremler ile nisan ayında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının birlikte değerlendirildiğini, bu hareketliliğin İstanbul’da 7,0 ve üzeri büyüklükte bir deprem riskini artırabileceği vurgulandı. Bilim insanları, depremlerin zamanının öngörülemeyeceğini ancak riskin sürdüğünü belirtti. Çalışmada 6.0 üzerindeki büyüklükte İstanbul'da meydana gelecek bir depremin ciddi hasara yol açabileceği uyarısı verildi. Konuyla ilgili NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise yapılan çalışmayı inceledi.

İstanbul Depremi tartışmasında Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! 'Deprem öne çekildi'

"İSTANBUL DEPREMİNİ ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR"

Ünlü profesör Tüysüz, konuyla ilgili İstanbul'da 23 Nisan'da meydana 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük İstanbul depremini öne çekmiş olabileceğini öne sürdü. Bu 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçıların doğuya doğru ilerlediğini kaydeden Tüysüz, bu hareketliliğin Adalar ve Avcılar açıklarındaki kilitli faylar üzerinde stres yarattığını belirtti.

"OLMAYACAK" SÖYLEMLERİNE KARŞI ÇIKTI

Tüysüz, sosyal medyada yapılan “Marmara’da deprem olmayacak” yönündeki paylaşımların bilimsel karşılığı olmadığını söyledi. Marmara’da son büyük depremin 1766 yılında yaşandığını hatırlatan Tüysüz, artçıların doğuya ilerlemesinin bu bölgede yeniden stres biriktiğine işaret ettiğini kaydetti.

İstanbul Depremi tartışmasında Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! 'Deprem öne çekildi'

"BÜYÜK DEPREME MUTLAKA HAZIRLANMALI"

İstanbul’un büyük bir depreme mutlaka hazırlanması gerektiğini söyleyen Prof Dr. Okan Tüysüz, kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin bina bulunduğunu belirterek kentsel dönüşümün tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Tüysüz, toplumun deprem öncesi ve sonrası için bilinçlendirilmesi ve düzenli tatbikatların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Marmara Denizi’ne kıyısı olan bölgelerin daha şiddetli sarsıntı yaşayabileceğini belirterek, özellikle eski dere yatakları ve zemin yapısı zayıf alanlarda yapı kalitesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

MARMARA DENİZİ'NDE BULUNAN ŞEHİRLER TEHLİKEDE

Tüysüz, Marmara Denizi’ne kıyısı olan bölgelerin daha şiddetli sarsıntı yaşayabileceğini belirterek, özellikle eski dere yatakları ve zemin yapısı zayıf alanlarda yapı kalitesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Tüysüz'den Balıkesir depremi açıklaması: 'Maalesef' diyerek duyurdu
Balıkesir depremi ne kadar sürecek? Okan Tüysüz 'maalesef' diyerek tarih verdi
ETİKETLER
#Marmara Depremi
#kentsel dönüşüm
#deprem riski
#İstanbul Depremi
#Afet Hazırlık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.